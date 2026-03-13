Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Лукашенко заявил о падении в Белоруссии украинского беспилотника

Лукашенко: украинский беспилотник упал в Белоруссии, пострадала женщина
Evgenia Novozhenina/Reuters

Украинский беспилотник на днях упал в Белоруссии, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА.

«Вчера или позавчера беспилотник упал — ранило нашу женщину. Начали разбираться — украинский. Вы слышали, чтобы я выл, кричал, визжал: «Такие-сякие!»? Хотя имел на это право. И это не в первый раз», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко предположил, что системы радиоэлектронной борьбы «оглушили» БПЛА, поэтому он полетел не туда, а когда закончилось питание, то упал.

«Война идет рядом. Вот так случилось. Ну да, можем покричать, но что изменится? Ничего», — отметил он.

В конце февраля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев допускает возможность ударов по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов беспилотников. Владимир Зеленский ранее заявил, что во второй половине 2025 года российские военные якобы разместили на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что позволило расширить возможности ВС России наносить удары по северным регионам Украины — от Киевской области до Волыни. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест. По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

Ранее Лукашенко пришел в ярость после проверки белорусской армии.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!