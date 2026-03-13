Лукашенко заявил о падении в Белоруссии украинского беспилотника

Украинский беспилотник на днях упал в Белоруссии, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА.

«Вчера или позавчера беспилотник упал — ранило нашу женщину. Начали разбираться — украинский. Вы слышали, чтобы я выл, кричал, визжал: «Такие-сякие!»? Хотя имел на это право. И это не в первый раз», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко предположил, что системы радиоэлектронной борьбы «оглушили» БПЛА, поэтому он полетел не туда, а когда закончилось питание, то упал.

«Война идет рядом. Вот так случилось. Ну да, можем покричать, но что изменится? Ничего», — отметил он.

В конце февраля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев допускает возможность ударов по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов беспилотников. Владимир Зеленский ранее заявил, что во второй половине 2025 года российские военные якобы разместили на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что позволило расширить возможности ВС России наносить удары по северным регионам Украины — от Киевской области до Волыни. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест. По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.



