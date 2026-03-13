Размер шрифта
Врач-рентгенолог рассказала, опасно ли находиться в аппарате МРТ несколько часов

Рентгенолог Шапочкина: долгое нахождение в аппарате МРТ не считается опасным
Константин Михальчевский/РИА Новости

Врачи китайской больницы забыли пациента на шесть часов в аппарате МРТ после обследования. Врач-рентгенолог Анастасия Шапочкина (Гайсина) в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, опасен для пациента такой опыт.

«Шесть часов в аппарате МРТ — это крайне необычно и не является нормальной практикой, но само по себе пребывание в магнитном поле столько времени обычно не считается опасным, если человек не двигался и у него нет противопоказаний. Опасность в таких ситуациях чаще связана не с магнитным полем, а с другими факторами. Аппарат магнитно-резонансной томографии создает сильное постоянное магнитное поле и радиочастотные импульсы. В отличие от рентгена или КТ, нет ионизирующего излучения, магнитное поле не накапливает «дозу», поэтому нет установленного «предельного времени облучения». Человек может находиться в магнитном поле довольно долго без прямого биологического повреждения. С точки зрения физики поля — обычно нет прямой опасности, но могут быть другие проблемы — перегрев, шум, неподвижность и клаустрофобия», — отметила она.

Врач рассказала, в каких случаях исследование в аппарате МРТ может продлиться долго.

«Типичное время исследования: 15–30 минут — простые исследования например, один отдел позвоночника. 30–60 минут — большинство стандартных исследований. 60–90 минут — сложные исследования например, с контрастом. Иногда МРТ может занимать больше времени: МРТ всего тела — примерно 60–120 минут, мозга с расширенными протоколами (функциональная, спектроскопия) — до 1,5–2 часов. Научные исследования длятся иногда 2–3 часа, но обычно с перерывами. В клинической практике более 2 часов подряд почти не используется, потому что пациенту тяжело лежать неподвижно, повышается риск движения и ухудшается качество снимков», — рассказала эксперт.

До этого в китайской больнице Тонджи дежурный персонал радиологического отделения больницы нарушил рабочую дисциплину и систему сдачи, в результате чего пациент был забыт на смотровой стойке почти на шесть часов после завершения обследования в аппарате МРТ. Отдел медицинского управления извинился перед пациентом, отправил на комплексное медицинское обследование и пообещал компенсацию, сообщило издание China News.

Ранее косметолог объяснила, что поможет подтянуть кожу после похудения.

 
