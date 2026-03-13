Посол Ирана поблагодарил российских мусульман за поддержку

Посол Джалали: мы благодарны мусульманам всего мира, а также РФ за поддержку

Посол Ирана в России Казем Джалали поблагодарил всех мусульман мира, в том числе и российских, за поддержку на фоне конфликта Республики с США и Израилем. Слова дипломата передает РИА Новости.

«Мы благодарны правительству России, а также главе Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтию Равилю Гайнутдину», — сказал также Джалали, выступая в соборной мечети в Москве.

По его словам, противники Ирана не могут сломать народ, и Республика одержит победу.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Во время беседы лидеры продолжили обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, поговорили об агрессии США и Израиля против Ирана.

В ходе беседы президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Россия отправила Ирану партию гумпомощи.