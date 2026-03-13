Размер шрифта
Менеджер Волкова обвинил UFC в невыполнении обещаний

Менеджер Иван Банников, представляющий интересы бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, рассказал, что промоушен не сдержал обещаний перед россиянином. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы ожидали бой Александра на турнире в Белом Доме против Гана, но из‑за того, что Джон Джонс не достиг договоренностей с UFC и его бой с Перейрой отменился, Перейра дерется с Ганом, а мы деремся с Кортес‑Акостой 9 мая. Лига UFC не сдержала своих обещаний перед Александром, и мы делаем выводы и будем планировать его карьеру исходя из этого», — сказал Банников.

В следующем поединке Волков сразится с доминиканцем Вальдо Кортес‑Акостой на турнире UFC 328 9 мая.

Волков занимает второе место в рейтинге тяжелого веса UFC. В его активе 39 побед и 11 поражений. В последнем поединке боец раздельным решением судей одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет. Титульным поединком станет бой между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

Ранее чемпион UFC заявил, что россиянин Ислам Махачев отказался от боя в Белом доме.

 
