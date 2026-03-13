Экс-главу Росалкогольрегулирования заочно приговорили к колонии за хищение 33 млрд рублей

В Москве суд признал бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна виновным в хищении более чем 33 млрд рублей и заочно приговорил к 12 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима. Назначенное наказание считать заочным», — поясняется в решении суда.

Прокурор просил приговорить его к 14 годам лишения свободы и назначить штраф в размере 33 млн 122 тысяч рублей.

Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование с 2008-го по июль 2018 года.

В 2018 году он был заочно арестован по обвинению в махинациях на 30 млрд рублей и объявлен в розыск. По версии следствия, экс-глава ведомства вместе с подельником вывел средства из «ОФК банка».

В 2022 году Черногория, на территории которой находится Чуян, отказалась выдавать его России, предоставив политическое убежище. Кроме того, у него есть украинское гражданство.

