В Воронеже на видео попал взрыв Газели с человеком в салоне

В Воронеже на видео сняли, как Газель моментально воспламенилась после взрыва

В Воронеже взорвалась Газель. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как грузовик взрывается на проезжей части, после чего моментально воспламеняется. На записи также видно, что пламя охватывает Газель не полностью. О состоянии водителя не сообщается.

До этого в Москве пассажир разбил такси на глазах у немого водителя. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина в футболке и штанах прыгает на крыше легкового автомобиля такси, после чего спускается на проезжую часть по лобовому стеклу. На записи также заметно, как водитель пытается выгнать нарушителя, а после — снимает происходящее на телефон.

Ранее в Москве девушка не выжила под колесами автобуса.

 
