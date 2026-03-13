В Воронеже на видео попал взрыв Газели с человеком в салоне

В Воронеже на видео сняли, как Газель моментально воспламенилась после взрыва

В Воронеже взорвалась Газель. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как грузовик взрывается на проезжей части, после чего моментально воспламеняется. На записи также видно, что пламя охватывает Газель не полностью. О состоянии водителя не сообщается.

