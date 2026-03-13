Размер шрифта
Женщина боялась за будущее дочери с инвалидностью и утопила ее

В Японии мать убила 29-летнюю дочь-инвалида из-за опасений по поводу ее будущего
kei907/Shutterstock/FOTODOM

Японка утопила собственную дочь с инвалидностью и попыталась совершить суицид. Об этом пишет Japan Today.

В японском городе Мобара префектуры Тиба арестовали 58-летнюю Чиеко Сайто по подозрению в убийстве 29-летней Каны. По данным СМИ, женщина засунула голову дочери в ящик с одеждой, наполненный водой, рано утром 8 марта.

Сайто ухаживала за Каной, страдавшей тяжелой врожденной инвалидностью, дома и в специализированном учреждении. Подозреваемая призналась следователям, заявив, что совершила убийство дочери и планировала суицид из-за отчаяния по поводу будущего дочери.

Правоохранители, получив сигнал от свидетеля, задержали Сайто. Полиция устанавливает детали инцидента и мотивы подозреваемой.

Ранее мать бросила двух детей в колодец и сама прыгнула туда с новорожденным ребенком на руках.

 
