Режим КТО, блокпосты и перекопанные дороги. Как власти готовились остановить мятеж ЧВК «Вагнер»

Из-за вооруженного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» в Москве, Московской, Воронежской областях утром 24 июня объявили режим контртеррористической операции. Было ограничено движение на больших отрезках по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым». В ряде регионов до 1 июля отменены массовые мероприятия. Несмотря на сообщения об отводе сил Пригожина, меры продолжают действовать. В Липецкой области уже начали восстанавливать дороги, перекопанные перед проходом военной техники частной военной компании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Национальный антитеррористический комитет в связи с действиями Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях.

В 6:00 мск мэр столицы Сергей Собянин объявил о проведении антитеррористических мероприятий в столице и предупредил о дополнительном контроле на дорогах. Уже в 9:00 в Москве ввели режим КТО, в связи с которым в столице отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Также Собянин отметил, что никаких ограничений на въезд и выезд из города нет. В 18:15 он попросил горожан и столицы «максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах». Также он объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем.

Столичная прокуратура предупредила, что в связи с режимом КТО в городе могут ввести ограничения, в том числе об использовании личного транспорта и средств связи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев около семи утра попросил местных жителей не ездить на личном транспорте на юге региона и не покидать область. Он заверил, что «ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ». В 11:40 он объявил о режиме КТО в регионе. В Подмосковье также были отложены выпускные вечера и другие массовые мероприятия.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром обратился к жителям региона с просьбой временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 «Дон» и другими дорогами регионального и местного значения, а также не использовать личные автомобили. Массовые мероприятия в регионе также отменены. Позднее М-4 перекрыли полностью.

Особенности режима КТО Режим КТО — особый правовой режим, который вводится на основании закона «О противодействии терроризму» для минимизации последствий потенциальных терактов. Режим подразумевает ряд мер и временных ограничений. Так, во время КТО власти получают полномочия: Читать дальше

Обстановка на дорогах

Губернатор Воронежской области сообщил о закрытии движения участка на М-4 «Дон» с 464-го по 777-й км трассы. Водителей просят двигаться в объезд по региональным и местным дорогам. Также приостановлены межрегиональные рейсы с Центрального и Левобережного автовокзалов. Автобусы не ездят на юг региона, а также в Елец и Липецк.

Росавтодор сообщил, что четыре участка дорог в Ростовской области и ближайших регионах закрыты. В их числе отрезок трассы А-135 — Северный подъезд к Ростову-на-Дону от трассы М-4 «Дон», участки через М-4 «Дон» до Новошахтинска с выходом на Луганск, А-280 от Ростова-на-Дону к Таганрогу и Донецку. Также нет движения на участке трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский с выездом в ЛНР.

В правительстве Липецкой области заявили, что движение на всех выездах на трассу М-4 «Дон», расположенных в регионе, ограничено. Автобусы из региона в Воронежскую область отменены до особого распоряжения. Автобусное сообщение с Москвой и Тулой также временно ограничено. Оперативный штаб области рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что по территории региона передвигается техника ЧВК «Вагнер».

«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет»,

— заявил Артамонов.

Одновременно в регионе стали перекапывать дороги, чтобы по ним не смогла пройти военная техника.

«На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено — перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», — цитирует региональный оперштаб издание РБК.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором одну из перекопанных дорог начинают закапывать — чтобы по ней снова мог пройти транспорт.

Это уже подтвердил и губернатор региона.

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что на дорогах южного направления возможны дополнительные проверки, и рекомендовал по возможности пока не ездить на юге области на личном транспорте. Проверки усилены на въездах и выездах в Москву. В областном правительстве сообщили, что со стороны Московской и Липецкой областей транзит по М-4 временно ограничен в обоих направлениях. Подмосковный Минтранс попросил отказаться от поездок по М-4 и М-2 «Крым». Также в министерстве предупредили о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

Власти Калужской области ограничили движение автотранспорта по региональным дорогам на территориях, прилегающих к соседним областям: Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской.

Подготовка столицы

РИА Новости сообщило, что на ряде въездов в Москву на МКАД, усиливаются меры безопасности. Так, блокпост с автоматическим станковым гранатометом, БТР и несколькими грузовиками установили в районе Ясенево. Кроме того, сотрудники ДПС останавливают авто и проверяют документы водителей.

В Ясенево находится штаб-квартира Службы внешней разведки РФ.

На другом въезде в Москву, в районе Липецкой улицы, на трассе М-4 «Дон» была выставлена колонна грузовиков, рядом находится автомобиль ОМОН с бойцами.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о достижении договоренностей с Евгением Пригожиным, против которого в России возбуждено дело о вооруженном мятеже.

Позже сам Пригожин объявил, что разворачивает колонны своей частной военной компании — по его словам, они отходят в лагеря согласно «плану».