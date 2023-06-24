«Мятеж должен быть подавлен». Кадыров обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике выехали в зоны напряженности. Он также заявил, что вооруженный мятеж со стороны ЧВК «Вагнер» должен быть подавлен, и выразил готовность к принятию «жестких мер». Чеченский лидер назвал все происходящее «гнусным предательством». По его словам, «история показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «гнусным предательством» мятеж бойцов ЧВК «Вагнер» в ряде российских регионов. Он также сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике уже выехали в зоны напряженности.

«Друзья, ночь выдалась сложной и перелеты не дали времени озвучить тут мою позицию по поводу этого гнусного предательства! Все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж!

Я ни раз предупреждал, что война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, «история показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям». «Нам мало потерь на СВО? Мы еще должны создавать проблемы внутри страны?

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У нас есть Верховный Главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена, сам обзванивает командиров «на земле» и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно.

Каждый из нас видит только одну часть карты, а он — все сразу! И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации — это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!», — отметил чеченский лидер.

Кадыров также обратился к «бойцам — патриотам нашей Родины». «Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили — безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего!

Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина.

Происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению.

Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!», — заключил глава Чечни.

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента. «Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны.

Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!», — написал он в Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявили, что депутаты и сенаторы выступают за консолидацию сил и поддерживают президента.