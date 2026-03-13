США вывели из-под санкций часть российской нефти. Что это означает?

NYT: решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС

Министерство финансов США объявило о снятии санкций с российских нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Глава минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что это лишь краткосрочная и узкоспециализированная мера, которая не принесет Москве большой выгоды. Однако СМИ уже пишут о том, что решение Трампа по российской нефти может окончательно рассорить США и ЕС. Почему Штаты были вынуждены снять часть антироссийских санкций и принесет ли это выгоду Москве — в материале «Газеты.Ru».

Министерство финансов США разрешило осуществлять продажу нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Соответствующая лицензия, выданная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), действует вплоть до 11 апреля.

Также Вашингтон сообщил о планах использовать нефть из стратегического нефтяного резерва страны и обсуждал координацию действий с Международным энергетическим агентством.

Ослабление нефтяных санкций США коснется около 100 млн баррелей российской нефти, сообщил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным»,

— сказал он.

По мнению главы РФПИ, США фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным .

Агентство Bloomberg подсчитало, что российская нефть и топливо доступны для покупки на примерно 30 танкерах в азиатских водах. В основном это нефтепродукты и некоторое количество дизельного топлива, цены на которое резко выросли после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив.

«Решение США дает странам и нефтеперерабатывающим заводам время справиться с ближневосточным шоком поставок. Страны будут покупать все, что смогут найти — приоритетом является энергетическая безопасность для всех», — говорится в материале Bloomberg.

Почему США пришлось принять такое решение

Военные действия США и Израиля против Ирана привели к перебоям в поставках и росту опасений относительно доступности топлива на мировом рынке. В этих условиях администрация США начала искать способы увеличить предложение нефти и снизить давление на цены. Котировки нефти ранее превышали $100 за баррель.

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал крупнейший в мировой истории перебой с поставками нефти, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки до минимума, возможности обхода этого критически важного пути ограничены, а хранилища заполняются», — отмечается в отчете.

Решение администрации президента Дональда Трампа вызвало недовольство не только у европейских партнеров США, но и внутри страны. Министр финансов Скотт Бессент поспешил заверить, что снятие санкций с российской нефти — это «краткосрочная мера».

«Эта узкоспециализированная, краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих доходов от энергоносителей за счет налогов, взимаемых в пункте добычи», — написал министра в своих социальных сетях.

Британская газета The Guardian напомнила, что администрация Трампа неоднократно обещала сопровождать суда через Ормузский пролив, чтобы избежать проблем с поставками энергоносителей, однако, этого не произошло.

«В последние дни Трамп пытался преуменьшить опасения по поводу высоких цен на нефть, заявляя, что Соединенные Штаты — крупнейший в мире производитель нефти, поэтому рост цен якобы выгоден Вашингтону. Однако по мере приближения промежуточных выборов повышение цен на топливо может создать дополнительные проблемы, что вынудило администрацию предпринять необходимые меры», — говорится в материале The Guardian.

Этот шаг несет в себе репутационные структурные риски для всего санкционного режима, уверен начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», экономист Олег Абелев.

«Это прецедент пересмотра санкционного режима. Все увидели, что санкции не являются незыблемыми, что они могут быть ослаблены под давлением рыночной конъюнктуры.

А раз Китай и Индия увидели, что США готовы перед лицом кризиса отступать, то тогда нет особого смысла соблюдать санкции. Кроме того, теперь другие страны и трейдеры будут ожидать новых исключений при любом росте цен», — сказал экономист «Газет.Ru».

Он считает, что приняв подобное решение, Штаты показали свою «политическую уязвимость».

«Любые другие действия по смягчению санкционного давления на Россию будут сопровождаться внутренней борьбой в США. Действия Вашингтона также идут вразрез с линией Еврокомиссии, которая, наоборот, планирует с 1 января 2027 года полностью и необратимо запретить российскую нефть и газ. В западной коалиции может созреть очередной раскол», — подчеркнул Абелев.

Вообще, эта история является очень яркой иллюстрацией того, что геополитические кризисы сталкиваются с экономической реальностью и заставляют тех, кто санкции придумал, их приостанавливать. С этой точки зрения происходящее сейчас очень важно, заключил Абелев.

Президент США Дональд Трамп делает заявление по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении Ирана в зале дипломатических приемов Белого дома в Вашингтоне, 8 мая 2018 года Martin H. Simon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Потепление» или расчет

В четверг, 12 марта, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению Владимира Путина встретился с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США.

«Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках», — написал он в своих социальных сетях.

На фоне продолжающихся переговоров России и США в сфере экономики, многие эксперты задаются вопросом — не станет ли отмена части санкции против российской нефти первым шагом к дальнейшему «потеплению» отношений между странами.

«Сам прецедент, особенно в связке с недавним отдельным разрешением для поставок в Индию, свидетельствует о переходе Вашингтона от жесткой бескомпромиссной линии к более точечным и вынужденным решениям. На первый взгляд, этот документ может показаться сугубо технической мерой. Однако даже такое, казалось бы, ситуативное послабление является крайне показательным сигналом.

Оно в очередной раз подтверждает простую истину: мировая экономика, несмотря на все попытки построения альтернативных механизмов, объективно не в состоянии устойчиво функционировать без участия России»,

— пояснил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики института международных экономических связей Илья Мосягин.

По его мнению, реалистичность дальнейшего смягчения ограничений в обозримой перспективе напрямую зависит от того, насколько сильно дисбаланс на мировых рынках будет давить на экономику западных стран.

Эксперты не ждут скорой отмены санкций против России, называя решение Трампа технической мерой.

«Речь идет о своеобразном «окне» для партий нефти, уже погруженных на суда. В то же время сам факт, что разрешение касается именно российской нефти, можно рассматривать как небольшой шаг вперед в практических отношениях: на мировом рынке достаточно и другой нефти, однако послабление дали именно этим поставкам. Это не означает скорой отмены санкций, но показывает готовность действовать более гибко», — подчеркнул политолог Павел Севостьянов.

При этом частичное снятие санкций же влияет на отношения США и Европы, добавил политолог Геворг Мирзаян.

«Само решение о снятии части санкций с России с точки зрения логики коллективного Запада должно было бы приниматься именно в коллективном формате. Сейчас же получилось так, что Штаты приняли одностороннее, волюнтаристское решение.

Это будет иметь очень плохие последствия для позиции США во всем мире»,

— считает политолог.

По его мнению, в Москве понимают, почему подобное решение было принято и совершенно не рассчитывают на что-то большее. Главное для России сейчас — извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, заключил Мирзаян.

О расколе между Европой и США из-за российской нефти, пишет и газета The New York Times.

«Этот шаг администрации Трампа может еще больше разделить Соединенные Штаты и Европу, которая скептически отнеслась к нападению Трампа на Иран и выразила желание продолжать оказывать экономическое давление на Россию», — говорится в материале.

Что получает Россия

Даже временное послабление санкционного давления на российскую нефть будет оказывать положительное влияние на всю нефтяную отрасль и бюджет, отметил Илья Мосягин.

«Подобное решение США позволяет с минимальными потерями «доиграть» уже заключенные контракты, обеспечивая поступление валютной выручки и снимая логистические коллапсы, связанные с блокировкой судов в море. Эффект этой меры, безусловно, ограничен по времени, но он поддерживает стабильность поставок и демонстрирует зарубежным партнерам, что российские обязательства исполняются, несмотря на внешнее давление», — сказал эксперт.

Для обычных россиян этот шаг не станет фактором, который мгновенно изменит курс рубля или цены на бензин на заправке, добавил Мосягин.

«Влияние данное решение оказывает косвенное, но фундаментальное: поддержание экспортного потенциала страны напрямую влияет на наполняемость бюджета, от которого зависят социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и реализация государственных программ. Стабильность нефтегазового сектора — это база для общего экономического самочувствия, даже если обыватель не замечает этой связи в повседневной жизни», — пояснил Мосягин.

На текущий момент Россия «оказалась в уникальной ситуации», отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, американист Малек Дудаков.

«Все больше азиатских стран смотрят сквозь пальцы на те или иные американские рестрикции, которые вводились против российской нефти.

Потому что, когда альтернативой является полный коллапс собственной экономики и отсутствие топлива, то никакие угрозы уже не воспринимаются. Фактически весь санкционный механизм постепенно рушится», — сказал политолог.

По его мнению, все действия американской администрации по снижению цен на нефть будут иметь краткосрочный эффект, потому что пока Ормузский пролив не будет функционировать в полном объеме, ничего кардинальным образом не поменяется.

«Пока что у Штатов нет достаточных военно-технических возможностей, чтобы обеспечить безопасность проходящим через пролив танкерам. Остается предпринимать только другие, уже экономические меры, лишь бы стабилизировать рост цен. Однако вряд ли это у команды Трампа получится. При этом Россия остается только в выигрыше», — заключил Дудаков.