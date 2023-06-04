Военная операция на Украине. День 466-й

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня, сообщили в представительстве республики.
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил, что железные дороги в регионе восстановят в сжатые сроки, как только линия фронта будет отодвинута.
«Мы в состоянии восстановить поврежденные участки железных дорог достаточно быстро. Как только будет отодвинута линия фронта от тех мест, куда наносятся удары, ремонт будет проведен в сжатые сроки», — приводит его слова ТАСС.
Воздушная тревога, объявленная в ночь на воскресенье на всей территории Украины, полностью отменена. В некоторых областях предупреждение действовало более трех часов — ТАСС.
В Пограничной службе Украины заявили, что планируют ужесточать меры по пересечению границы через систему «Шлях», сообщает «Страна.Ua».
В ведомстве отметили, что будут более тщательно подходить к «установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему «Шлях».
«В настоящее время 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 лицам сообщено подозрение, четыре человека осуждены. Соответствующие решения приняты в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины», — отметили в погранслужбе.
В публикации отмечается, что около 11% мужчин призывного возраста выехали по системе «Шлях».
Министр обороны Китая Ли Шанфу на встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым предложил использовать «все возможные средства» для завершения конфликта на Украине, передает Bloomberg.
По словам замглавы украинского министра обороны Владимира Гаврилова, украинская сторона в ходе встречи «стремилась углубить понимание Пекином ситуации на местах». Он добавил, что глава китайского Минобороны пообещал расширить военные связи с Киевом.
Вице-премьер Австралии Ричард Марлз назвал кризис на Украине «последним спазмом имперского прошлого Европы» — ТАСС.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что создание Национального центра управления беспилотными системами поможет упорядочить использование гражданских беспилотников и вывести их из серой зоны за счет сокращения времени на согласования и получение разрешений — ТАСС.
По его словам, при использовании гражданских БПЛА в текущий момент существуют затруднения, которые связаны со сложной процедурой согласования плана полета дронов и квадрокоптеров и получения разрешения на полет, что негативно сказывается на использовании беспилотных авиасистем в полной мере. Парламентарий добавил, что из-за этого множество пользователей гражданских дронов не согласовывают полеты и уходят в серую зону. Это, по мнению Шейкина, не соответствует принципам безопасности.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в городе Джанкой был сбит беспилотный летательный аппарат.
Министр обороны Германии Борис Писториус признался, что еще два года назад не смог бы себе представить и считал невозможными поставки его страной вооружения в зону какого-либо конфликта — ТАСС.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украина не сможет присоединиться к НАТО до завершения конфликта — ТАСС.
В Кировоградской области Украины минувшей ночью произошли взрывы, сообщил украинский канал ТСН.
Во время обстрела Мелитополя три человека получили ранения, повреждены жилые строения в дачном кооперативе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что ВС РФ, применив тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», уничтожили пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя.
Он добавил, что барражирующими боеприпасами «Ланцет» подразделения группировки уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, боевую бронированную машину и автомобиль в районе села Сухие Ялы.
ВСУ за прошедшие сутки 47 раз обстреливали населенные пункты ДНР, по ним было выпущено 364 боеприпаса. В результате обстрелов погиб гражданский, ранения различной степени тяжести получили пять человек. 16 домов и три объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения — ТАСС.