Военная операция на Украине. День 466-й

08:50

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил, что железные дороги в регионе восстановят в сжатые сроки, как только линия фронта будет отодвинута.

«Мы в состоянии восстановить поврежденные участки железных дорог достаточно быстро. Как только будет отодвинута линия фронта от тех мест, куда наносятся удары, ремонт будет проведен в сжатые сроки», — приводит его слова ТАСС.