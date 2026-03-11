Размер шрифта
На Западе раскрыли, когда кончатся деньги в бюджете Украины

Politico: деньги в бюджете Украины кончатся в мае 2025 года
Александр Демьянчук/РИА Новости

Бюджет Украины после одобрения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может обеспечить финансирование расходов до начала мая, что чуть дольше, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Военный бюджет Украины оказался менее истощен, чем опасались политики, и страна сможет продержаться до начала мая», — отмечается в публикации.

По данным издания, ранее эксперты высказывали опасения, что украинские власти, столкнувшиеся с дефицитом бюджета в $50 млрд, потратят все бюджетные средства уже к концу марта. Однако ситуация изменилась после того, как Международный валютный фонд (МВФ) в феврале одобрил Киеву кредит в размере $8,1 млрд.

3 марта украинский премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина получила первый транш от МВФ в размере $1,5 млрд по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

За последние четыре года основными донорами украинского бюджета стали страны ЕС, США и МВФ. С февраля 2022 года страны Евросоюза перечислили Украине $88,9 млрд, а США за последние годы потратили на прямую поддержку украинского бюджета $30,2 млрд. Тройку лидеров среди основных украинских доноров замкнул МВФ с финансированием на $13,4 млрд.

Ранее в Финляндии признали, что больше не в состоянии помогать Украине.

 
