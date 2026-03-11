Беспилотник атаковал центр дипломатической поддержки США в Ираке

Беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Об этом пишет The Washington Post.

«Предполагается, что нападение на крупный американский дипломатический комплекс в Багдаде было ответным шагом протегеранских ополченцев», — отмечается в сообщении.

По данным газеты, центр находится неподалеку от иракских военных баз и столичного аэропорта. Подвергшийся атаке комплекс является важным логистическим узлом для американских дипломатов на Ближнем Востоке, указано в публикации.

Час назад иракский портал Shafaq News писал со ссылкой на источник в силовых структурах, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирака сбили беспилотный летательный аппарат, который пытался нанести удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. По данным собеседника портала, средства ПВО перехватили и уничтожили дрон, приблизившийся к базе «Виктория», где расположен американский логистический центр. Отмечалось, что это была уже шестая попытка атаки на базу за последние несколько часов.

10 марта пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Иран нанес ракетный удар по американской военной базе «Харир» в иракском Курдистане.

Ранее Иран ударил по военной базе США в Багдаде.