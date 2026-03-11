Как правильно делать клизму самому себе, рассказал врач

Самостоятельно делать клизму можно только при хронических запорах (когда частота испражнений менее трех раз в неделю), метеоризме и перед колоноскопией, при этом важно придерживаться нескольких правил, предупредила собеседница «Газеты.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Клизма, которую используют для орошения кишечника, — эффективный метод очищения прямой кишки от кала, газов или токсинов. Но самостоятельное применение клизм требует определенных знаний.

«Сперва нужно понять разницу между видами клизм. Существуют очистительная (вода или раствор вводится глубоко (до 1,5–2 л), вымывает весь толстый кишечник, применяется при сильных запорах), микроклизма (малый объем (50–100 мл) лекарств или масел, подходит для быстрого очищения кишечника) и лечебная (например, с отварами или маслами для снятия воспалений, объем около 100–200 м). Самостоятельно клизмы можно ставить при хронических запорах (1–2 раза/нед), метеоризме, перед колоноскопией (по инструкции врача). Доверяйте делать клизму специалисту при острых болях, кровотечении, впервые, у детей и пожилых или если нет опыта, в противном случае есть риск перфорации», — рассказала доктор.

По совету врача, лучше всего соблюдать диету за сутки до клизмы. Она включает: супы, овощи, без хлеба/мяса. Воду для клизмы важно прокипятить, она должна быть теплой около 37–38°C: горячая вызовет ожог, холодная — спазм. Добавьте одну столовую ложку соли или соды на один литр.

«Техника включает пять пунктов. Сперва лягте на левый бок, ноги подтяните к животу, постелите пеленку. Затем смажьте наконечник вазелином, введите его на 5–7 см взрослым и не более 4–5 см для детей. Очень медленно вводите раствор — это должно занимать 5–10 минут. Затем задержите его на 5–10 минут, и только после этого опорожнитесь в туалет. Если нужно, повторите процедуру через 30–40 минут. После проведения клизмы: пейте воду, съешьте йогурт для восстановления микрофлоры», — рассказала доктор.

Если результата нет после первой попытки, не повторяйте процедуру сразу, подождите 30–60 мин.

«Причиной может быть спазм, большой объем кала. Сделайте вторую клизму (увеличьте объем на 100 мл, температуру чуть теплее). Если не помогло — помассируйте живот по часовой стрелке, приложите теплый компресс. Через два часа обратитесь к врачу: может быть непроходимость. Не ставьте клизмы более 2–3 раз в сутки. Клизма — не панацея. При частых запорах лечите причину», — заключила доктор.

