«Хлопок такой, что уши закладывает». Ночью Крым атаковали девять беспилотников

В Крыму за ночь сбили пять беспилотников, еще четыре были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, рассказал глава региона Сергей Аксенов. По его словам, никто не пострадал, но в результате падения одного из беспилотников выбило стекла в трех домах частного сектора и в двух автомобилях в Джанкое. На территории частного дома также обнаружили один невзорвавшийся беспилотник.

В ночь на 4 июня Крым атаковали девять беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов. С помощью системы ПВО пять беспилотников удалось сбить, еще четыре были «заглушены и посажены» средствами радиоэлектронной борьбы. По словам Аксенова, никто не пострадал.

«В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Он добавил, что на территории частного дома обнаружили один невзорвавшийся беспилотник. «Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения»,— сообщил губернатор.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков ночью сообщал об одном сбитом беспилотнике в Джанкое. Он рассказывал о повреждении остекления в нескольких домах частного сектора.

Издание «Подъем» со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрыв беспилотника произошел глубокой ночью.

«Не было полчетвертого утра, проснулись от громкого хлопка. Хлопок такой, что уши закладывает. Испугались, оказалось, это сбитый беспилотник был. У нас скрутились три двери, трещины в окнах, но это некритично», — рассказала журналистам местная жительница.

Последний раз власти Крыма сообщали об уничтожении беспилотников 25 мая. Тогда за ночь сбили шесть дронов, сообщал Аксенов. Джанкой в этом году также подвергался атакам беспилотников. Тогда повреждения получили частный дом и продуктовый магазин, а 33-летний местный житель получил осколочное ранение. В городе ввели ЧС муниципального уровня.

Жители тоже сбивают дроны

В начале июня житель Севастополя сбил дрон с камерой «с помощью подручных средств», рассказывал губернатор Михаил Развожаев. Идание РБК спросило пресс-службу губернатора, как именно сбили дрон.

«По информации от спецслужб — «броском палки», — ответили там.

Мужчина бросил ее в беспилотник и сбил его. Дрон был оборудован только камерой, взрывчатки на нем не было.

В начале мая Крым и Севастополь атаковали более десяти дронов, их удалось сбить. Один аппарат потерял управление и упал в лесополосе, второй сбили над морем близ мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола, сообщал Развожаев. В начале февраля в Крыму бессрочно установили высокий («желтый») уровень террористической опасности. С октября 2022 года в регионе действует режим «среднего уровня реагирования».

Запреты на беспилотники в целях безопасности регионы стали вводить еще в 2022 году. К 29 мая запрет на использование дронов ввели 56 российских регионов. В Крыму такой запрет действует с августа 2022 года.

Российские власти также активно прорабатывают возможные способы противодействия атакам беспилотников. В частности, 31 мая член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин предложил предоставить негосударственным охранным структурам право сбивать беспилотники при защите объектов, которые не охраняются силовыми ведомствами.