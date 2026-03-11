Размер шрифта
Пенсии у женщин в России в среднем больше, чем у мужчин

Средний размер пенсий у женщин в России на 221 рубль больше, чем у мужчин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По результатам 2025 года средний размер пенсии у женщин в России превысил пенсию мужчин на 221 рубль. Об этом сообщает ТАСС.

«Средний размер назначенного пенсионного обеспечения за 2025 год. Российская Федерация: мужчины — 23 028 рублей, женщины — 23 249 рублей», — передает агентство.

10 марта сообщалось, что средний размер социальной пенсии в 2026 году составит порядка 16,6 тысячи рублей. Что касается страховой пенсии, то их регулярно индексируют. Так, в апреле в России проведут индексацию пенсий, которая затронет порядка 4,3 млн жителей. Социальные пенсии получают граждане, которые к моменту прекращения трудовой деятельности не успели набрать достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии.

До этого стали известны регионы с самыми высокими пенсиями в РФ. Так, самые высокие страховые пенсии по старости в 2026 году получают жители Чукотского автономного округа. Размер пенсии на Чукотке составляет 45,5 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе, втором по размеру пенсии регионе в списке, выплаты составляют 41,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, сколько баллов нужно для средней пенсии в 2026 году.

 
