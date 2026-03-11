Размер шрифта
В Сибири ищут мужчину, который пропал в нацпарке «Красноярские Столбы»

Спасатели ищут туриста, пропавшего 2 дня назад в нацпарке «Красноярские Столбы»
Илья Питалев/РИА «Новости»

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда ищут мужчину, который пропал в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом отряд сообщает в Telegram-канале.

«Десятого марта спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке МВД выезжали на поиски 55-летнего мужчины, который, предположительно, ушел гулять в нацпарк «Красноярские Столбы» еще 9 марта и до сих пор не вернулся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время спасатели обследовали около 10 километров лесных дорог в районе скалы Такмак. По данным поискового отряда, поиски мужчины будут продолжены.

До этого охотник Александр Багаев объяснил, почему не нашли следы пропавшей семьи Усольцевых. По мнению специалиста, семья могла стать жертвой конфликта, возникшего в со случайными прохожими. После чего Усольцевых могли увезти, что может быть причиной, почему их следы не были найдены. Так как в тайге далеко семья не могла уйти из-за особенностей местности.

Ранее сын Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения семьи.

 
