В Сибири ищут мужчину, который пропал в нацпарке «Красноярские Столбы»

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда ищут мужчину, который пропал в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом отряд сообщает в Telegram-канале.

«Десятого марта спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке МВД выезжали на поиски 55-летнего мужчины, который, предположительно, ушел гулять в нацпарк «Красноярские Столбы» еще 9 марта и до сих пор не вернулся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время спасатели обследовали около 10 километров лесных дорог в районе скалы Такмак. По данным поискового отряда, поиски мужчины будут продолжены.

