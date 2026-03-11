Следком начал проверку законности действий Минсельхоза Новосибирской области

Следком РФ начал проверку по факту возможных нарушений со стороны должностных лиц министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Известия».

Проверка было начата после обращений жителей села Козиха Ордынского района к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту страны Владимиру Путину. Местные жители сообщили, что власти не предоставляют документы, которые подтверждают связь между введением карантина и последующим изъятием и уничтожением их скота.

8 марта стало известно, что в Новосибирской области у местных жителей начали изымать домашний скот в рамках мероприятий по локализации очагов пастереллеза и бешенства.

В регионе с начала 2026 года зафиксировано 42 очага бешенства. Карантинные меры введены в пяти районах региона, сообщили в профильном ведомстве. Кроме того, в области выявлены и локализованы очаги пастереллеза — острого бактериального инфекционного заболевания.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от вируса бешенства.