В Севастополе средства ПВО отражают атаку ВСУ

Развожаев: ВСУ атакуют Севастополь, средства ПВО сбили пять целей
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито 5 воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента», — написал он.

По его словам, гражданские объекты не получили повреждений.

Губернатор призвал жителей города сохранять спокойствие и не покидать безопасные места.

10 марта Развожаев ввел в Севастополе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за атак со стороны ВСУ. Зоной ЧС признана вся территория города. Руководителем ликвидации ЧС назначен исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Севастополя Алексей Парикин.

В ночь на 6 марта Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова — рядом со зданием упал украинский дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять человек, трем из них потребовалась медицинская помощь. В их числе 12-летний мальчик, получивший осколочное ранение головы.

Ранее в Севастополе при атаке беспилотников пострадала 90-летняя женщина.

 
