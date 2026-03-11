Размер шрифта
В Госдуме рассказали о грядущем уменьшении расходов на ЖКХ

Депутат Кошелев: счета за ЖКХ снизятся весной при уменьшении трат на отопление
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В связи с окончанием холодов у некоторых россиян уменьшатся коммунальные платежи. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутат уточнил, что речь идет о тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным счетчикам или общедомовым приборам учета, а также по нормативам только в отопительный сезон. Кошелев напомнил, что раньше в стране действовали два варианта оплаты отопления: равными частями в течение всего года или только в период отопительного сезона. Но с 1 марта марта прошлого года приоритетным способом расчетов стала оплата только в отопительный сезон, исходя из фактического потребления.

Парламентарий отметил, что собственники жилья платят за отопление исключительно по показаниям индивидуальных или общедомовых приборов учета, что сделает систему расчетов более прозрачной и понятной для потребителей. Прежний способ оплаты сохранится лишь в тех регионах, которые до 1 марта 2025 года ввели у себя систему равномерной оплаты в течение года. Если же в доме не имеется общедомовых приборов учета, то расчет ведется по утвержденным местными властями нормативам потребления.

19 февраля исполнительный директор управляющей компании «СК10» Евгений Золоев заявил, что в 2026 году тарифы на ЖКХ могут вырасти на 6–8%.

Ранее россиянам объяснили, как заставить УК вернуть деньги за плохую работу.

 
