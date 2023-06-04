«Теневая повестка дня». Главы 20 крупнейших разведок мира тайно встретились в Сингапуре

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс принимает участие в саммите «Диалог Шангри-Ла» Dialogue в Сингапуре, 2 июня 2023 года

Представители разведок из примерно 20 стран мира, включая США и Китай, провели секретную встречу в Сингапуре, сообщает Reuters. Они обсудили конфликт на Украине, международную преступность и другие вопросы. Собеседник агентства назвал мероприятие «важным элементом международной теневой повестки дня». Прежде о таких встречах не сообщалось в СМИ, хотя они проводятся в Сингапуре каждый год.

Высокопоставленные представители 20 крупнейших разведок мира провели тайную встречу в рамках саммита по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, пишет Reuters со ссылкой на пять источников.

Как отмечают собеседники агентства, подобные встречи правительство Сингапура организует каждый год — они незаметно проходят параллельно с саммитом по безопасности, недалеко от места его проведения. Прежде СМИ не сообщали об этом мероприятии.

«Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня», — сказал Reuters человек, знакомый с ходом дискуссий. Он также отметил, что такие мероприятия способствуют пониманию намерений сторон и результата, к которому они стремятся.

Встречу посетили, среди прочих, представители разведок США, Индии и Китая. В американскую делегацию входила директор национальной разведки Аврил Хейнс. В составе делегации из Нью-Дели встречу посетил директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.

Российского представителя на встрече не было, уточнил один из собеседников Reuters. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов посетил основной саммит, но сообщил, что не был на совещании разведсообщества.

Темы для обсуждения

Reuters отмечает, что стороны беседовали в ключе сотрудничества, а не конфронтации. Среди главных тем были военные действия на Украине и транснациональная преступность.

Представитель Министерства обороны Сингапура заявил, что во время участия в «Диалоге Шангри-Ла» участники, в том числе высокопоставленные должностные лица разведывательных служб, «пользуются возможностью встретиться со своими коллегами».

«Министерство обороны Сингапура может содействовать некоторым из этих двусторонних или многосторонних встреч», — сказал представитель и отметил, что участники считают такие встречи в кулуарах полезными.

Агентство указывает, что США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия уже проводят регулярные встречи представителей разведок и используют так называемую сеть Five Eyes для сбора и обмена широким спектром разведданных. Однако большие встречи, где участвуют и другие представители мирового разведывательного сообщества, случаются реже и почти никогда не предаются огласке.

«Среди разведывательных служб существует негласный кодекс: они могут говорить, когда с более формальной и открытой дипломатией дело обстоит тяжело — это очень важный фактор во времена напряженности», — отмечает агентство.

Во время осуждения кибербезопасности на основной части саммита в ответ на вопрос китайского офицера глава нацразведки США заявила о важности сотрудничества.

«Абсолютно важно, даже когда существует недоверие и даже когда вы сталкиваетесь с фактическими противниками, все равно пытаться сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также пытаться справиться с возможностью эскалации», — сказала Аврил Хейнс.

«Диалог Шангри-Ла» — это крупнейший форум по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который проводится с 2002 года. Его организует лондонский Международный институт стратегических исследований.

Визиты разведки США в Китай

Как выяснила Financial Times, на фоне возросшей напряженности между Вашингтоном и Пекином в мае глава ЦРУ Уильям Бернс совершил секретную поездку в Китай и провел там переговоры.

«В прошлом месяце Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по разведывательным каналам», — подтвердил Reuters один из американских чиновников.

После визита главы ЦРУ в Китай президент США Джо Байден сообщил об ожидании неизбежного потепления в отношениях двух стран. FT отмечает, что Байден несколько раз просил директора ЦРУ выполнять деликатные миссии как внутри страны, так и за рубежом. В частности, в ноябре 2021 года Бернс приезжал в Москву, чтобы убедить российские власти не начинать военные действия на Украине.