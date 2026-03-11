Размер шрифта
Женщины чаще откладывают на пенсию, чем мужчины

НПФ «Эволюция»: женщины активнее участвуют в ПДС, чем мужчины
Женщины активнее участвуют в программе долгосрочных сбережений (ПДС), чем мужчины. Об этом говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда «Эволюция», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Средние платежи при открытии счета по ПДС у женщин сейчас составляют 29 тыс. рублей против 23 тыс. рублей у мужчин. По регулярным взносам разница тоже заметна: женщины в среднем вносят 5,8 тыс. рублей в ПДС, мужчины — 5 тыс. рублей — при одинаковой регулярности взносов. Представительницы прекрасного пола направляют взносы в ПДС в 1,6 раза чаще, чем мужчины.

В то же время мужчины активнее копят на пенсию не самостоятельно, а со своим работодателем. Число мужчин, участвующих в корпоративных пенсионных программах (КПП), в два раза больше женщин. Средняя сумма взноса в КПП у мужчин выше, чем у женщин на 20%. Периодичность взносов в КПП у мужчин превышает женщин. В корпоративных пенсионных программах представители сильного пола чаще, чем дамы, вносят суммы от 10 тыс. рублей за раз.

Ранее стало известно, сколько баллов нужно для средней пенсии.

 
