В Кемеровской области ограничили движение автобусов, такси и большегрузов

Сибуправтодор: движение автобусов, такси и фур ограничено в Кузбассе из-за ветра
Александр Кряжев/РИА Новости

Движение пассажирских автобусов, легковых такси и большегрузных транспортных средств ограничено на трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области из-за сильного ветра и снижения видимости. Об этом сообщил Сибуправтодор.

Ограничение будет действовать 11 марта с 7:30 до 12:00 по местному времени на участке трассы с 375 км до 475 км.

«Причина — неблагоприятные погодные условия: ветер до 25 метров в секунду, снижение видимости до 50 метров», — отмечается в сообщении.

В феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ограничить предел повышения цен на такси в плохую погоду. По его словам, агрегаторы такси должны устанавливать потолок тарифов при официально объявленных неблагоприятных погодных условиях, а также ввести фиксированную стоимость поездок до социально значимых объектов.

Эту инициативу депутат от ЛДПР выдвинул после того, как из-за обильного снегопада стоимость поездок в некоторых районах Москвы повысилась в два-три раза.

Ранее в Московской области из-за непогоды столкнулись 12 автомобилей.

 
