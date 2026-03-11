Размер шрифта
Стало известно, сколько будет стоить нефть при окончании войны на Ближнем Востоке

Аналитик Арронет: баррель Brent будет стоить $63 при окончании войны на Ближнем Востоке
Баррель эталонной североморской нефти марки Brent будет стоить $63 в случае окончания войны на Ближнем Востоке, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Инго Банка Петр Арронет.

«Ситуация на мировых рынках не стабильна. Но пока базовым прогнозом по нефти марки Brent остается $63 за баррель в случае окончания или перехода в фазу ремиссии конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, для многих стран стало уроком отсутствие диверсификации поставок нефти и газа. Часть из них обратилась к России для увеличения закупок нефти и газа с целью пополнения резервов. В текущей ситуации дисконт URALS к Brent будет постепенно снижаться в течение года», — отметил Арронет.

По данным Investing.com, 10 марта баррель Brent стоил более $88,10. Цены на нефть после резкого роста на фоне израиле-американо-иранской войны пошли вниз после сигналов о возможной деэскалации на Ближнем Востоке. Во вторник, 10 марта, фьючерсы на Brent снижались более чем на 7%. Рынок отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа 9 марта о том, что война с Ираном может завершиться «очень скоро».

Ранее были названы последствия нефти по $100 из-за ситуации на Ближнем Востоке.

 
