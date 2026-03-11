Россиянам объяснили, как получилась средняя зарплата в России в 140 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 140 тыс. рублей — официальный показатель Росстата. Он считается по фонду начисленной зарплаты, деленному на среднесписочную численность работников, и включает оклады, премии, надбавки и другие начисления, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев. По его словам, среднемесячная номинальная начисленная зарплата не дает понимания, сколько реально получает типичный работник.

По словам эксперта, речь идет именно о начисленной, то есть грязной зарплате, до вычета налогов и других удержаний. По словам Чихачева, сам показатель по стране за декабрь 2025 года действительно составил 139 727 рублей, по Москве — 288 524 рубля, по Чеченской Республике — 60 913 рублей.

«С точки зрения статистики эта оценка корректна, но с точки зрения восприятия рынка труда — очень условна. Во-первых, это средняя, а не медианная зарплата, поэтому ее заметно тянут вверх высокие доходы узких групп — топ-менеджмента, корпоративных штаб-квартир, финансового сектора, крупных гос- и сырьевых компаний. Во-вторых, декабрь традиционно дает сильный всплеск из-за годовых бонусов, квартальных и годовых премий, закрытия KPI и иных разовых выплат. Это хорошо видно даже по Москве: в ноябре 2025 года начисленная зарплата в городе составляла 171 302 рубля, а в декабре — уже 288 524 рубля, то есть один только сезонный фактор здесь очень заметен», — отметил Чихачев.

По мнению эксперта, поэтому такие цифры нужны прежде всего как макроиндикатор: они показывают динамику фонда оплаты труда, позволяют сравнивать регионы, отрасли и периоды, считать налоговую базу, оценивать перегрев рынка труда и издержки бизнеса на персонал.

«Для ответа на вопрос «сколько реально получает типичный работник» одного этого показателя недостаточно. Для объективной картины его обязательно нужно дополнять медианной зарплатой, отраслевыми срезами, разбивкой по профессиям, полному/неполному времени и данными по распределению зарплат, потому что иначе мы видим температуру по больнице, а не доходы большинства людей», — заключил Чихачев.

Ранее стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в РФ.