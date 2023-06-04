«На самом деле зашли». Глава Белгородской области сообщил о бое с украинскими диверсантами

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о бое в Новой Таволжанке Белгородской области, который идет с украинскими диверсантами. До этого он сообщал об ударах по Шебекино, Мурому и Новой Таволжанке со стороны ВСУ. Снаряд попал по рынку, Дому культуры и двум жилым зданиям, которые жители покинули ранее. Пострадавших нет. В ночь на 4 июня обстреляли Шебекинский городской округ и Волоконовский район Белгородской области. Всего за сутки по Шебекинскому городскому округу выпустили 519 снарядов. Гладков призвал местных жителей покинуть свои дома. Подробности — в материале «Газеты.RU».

Бой с украинскими диверсантами

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области. В настоящее время на этой территории идет бой, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На самом деле зашли ДРГ, идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены», — сказал глава Белгородской области.

Гладков обратился к участникам ДРГ с предложением встретиться на пункте пропуска «Шебекино» ради спасения российских пленных в случае, если те еще живы. Ранее диверсанты опубликовали видео с предположительно двумя пленными российскими военнослужащими и сообщили о готовности к их обмену.

Попали по четырем зданиям

До этого днем в воскресенье губернатор области поделился последней имеющейся информацией об обстрелах Шебекинского округа со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины). Удары нанесли по городам Шебекино и Мурому. Под обстрелы попало село Новая Таволжанка.

По информации губернатора, ВСУ поразили торговые площади на рынке в Шебекино. «От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища», — сказал Гладков.

В Муроме, сообщил губернатор, снаряд попал в один из частных домов, возгорания нет. В Новой Таволжанке под обстрелом оказались Дом культуры, центральная площадь и четырехэтажное здание (в нем разрушена крыша). По словам Гладкова, жилые дома пустовали, ранее люди покинули их. В результате прилетов снарядов никто не пострадал, отметил губернатор. Ситуацию он назвал «достаточно неспокойной». На местах работают спецслужбы.

Потери за 24 часа

Ранним утром Гладков сообщал о срабатывании в небе над Белгородом системы противовоздушной обороны (ПВО). Деталей к настоящему моменту нет. Известно, что последствия уточняют оперативные службы.

Тогда же губернатор области передал информацию, согласно которой в ночь на 4 июня ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ и Волоконовский район Белгородской области. В результате нападений никто не пострадал. По его словам, повреждений в этих населенных пунктах оказалось достаточно много. Стреляли и по Мурому. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и жертв. Снаряд попал в фельдшерско-акушерский пункт, постройка загорелась.

Накануне в результате обстрелов в селах Безлюдовка и Новая Таволжанка Гладков сообщал о двух погибших и двух пострадавших людях. Ночью в Шебекино повреждения получили административные здания, в селе Графовка снаряды ударили по двум домовладениям, в селе Безлюдовка — по двум припаркованным пустым автомобилям.

Всего за сутки по Шебекинскому городскому округу было выпущено 519 снарядов.

Призыв покинуть дома

Как отметил Гладков, к утру 4 июня в пунктах временного размещения находились более 4 тыс. человек. Детей из приграничных территорий — из Шебекинского и Грайворонского округов — должны были отправить в лагерь «Бригантина «Белогорье»», который находится в Крыму. В конце мая 300 несовершеннолетних уже эвакуировали в Воронеж. Из-за продолжающихся атак в регионе досрочно завершили учебный год и отменили экзамены для старших выпускных классов.

На этой неделе правительство региона приостановило движение пригородных поездов. Также власти Белгородской области ввели временный запрет на передвижение автотранспорта и стоянки на четырех участках Шебекинского городского округа в связи с постоянными обстрелами.

Губернатор Белгородской области ранее предложил в случае «необходимости срочной эвакуации» местных жителей задействовать бронированную технику. Утром 4 июня Гладков призвал жителей населенных пунктов Шебекинского района временно покинуть свои дома.