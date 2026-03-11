Размер шрифта
Наука

Назван способ с помощью телефона повысить уровень счастья

Врач Крашкина: если урезать время в смартфоне вдвое, уровень счастья повысится
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Если сознательно урезать время в смартфоне примерно вдвое, улучшится сон и субъективное чувство удовлетворенности жизнью, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Исследования показывают, что даже краткое сокращение экранного времени заметно снижает уровень тревоги и депрессивных симптомов, улучшает сон и общее самочувствие. В одном из них участники, которые сознательно урезали время в смартфоне примерно вдвое, стали спать в среднем на 20 минут дольше и сообщали о более высоком уровне удовлетворенности жизнью. Причем эффект по силе был сопоставим с результатами некоторых психологических интервенций», — объяснила психотерапевт.

Как объяснила специалист, цифровая среда построена как система маленьких «крючков» для дофамина: каждый лайк, уведомление, новый пост — это мини вознаграждение, которое подталкивает нас проверять телефон снова и снова. Постепенно мозг привыкает к этому ритму коротких стимулов: внимание дробится, становится сложнее удерживать фокус на одной задаче, терпеть скуку, спокойно переживать паузы.

«Исследования интернет-зависимости у подростков показывают, что количество времени онлайн коррелирует с уровнем дофамина в крови и выраженностью компульсивного поведения. «День без интернета» в этом контексте — не наказание, а перезагрузка. Временное отключение от цифровых устройств улучшает концентрацию, у мозга появляется то, что психологи называют downtime — время, когда внимание не занято конкретной задачей. Именно в такие периоды чаще всего возникают инсайты и нестандартные идеи: мозг бессознательно «доделывает» начатые задачи, связывает разрозненные фрагменты опыта и приходит к решениям, до которых не дотягивался в режиме постоянной фрагментации внимания», — заметила специалист.

