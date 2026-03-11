Россиянам напомнили о штрафе за оставленный у двери пакет с мусором

Юрист Моисеев: жителям грозит штраф до 15 тыс. рублей за мусор в подъезде

Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тыс. рублей за оставленный возле двери пакет с мусором. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Юрист напомнил, что придомовая территория, лестничные клетки и подъезды являются общим имуществом. Поэтому оставляющих мусор жильцов можно привлечь к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений с выплатой штрафа от 500 до 1 тыс. рублей. Если мусор окажется пожароопасным, то размер штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

