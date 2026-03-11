Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам напомнили о штрафе за оставленный у двери пакет с мусором

Юрист Моисеев: жителям грозит штраф до 15 тыс. рублей за мусор в подъезде
Илья Питалев/РИА «Новости»

Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тыс. рублей за оставленный возле двери пакет с мусором. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Юрист напомнил, что придомовая территория, лестничные клетки и подъезды являются общим имуществом. Поэтому оставляющих мусор жильцов можно привлечь к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений с выплатой штрафа от 500 до 1 тыс. рублей. Если мусор окажется пожароопасным, то размер штрафа составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

4 марта сообщалось, что россиянам могут выписать штраф до 20 тыс. рублей за неприятный запах, исходящий из квартиры.

21 февраля россиянам напомнили, что за работу стиральной машины в ночное время при превышении допустимого уровня шума может грозить штраф.

Россиян предупредили о крупном штрафе за хранение колясок и велосипедов в подъезде.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!