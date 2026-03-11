Врач предупредил, когда камни в почках требуют срочной операции

Камни в почках многие воспринимают как болезненный, но кратковременный эпизод в жизни — «перетерпел приступ и забыл». Однако за острой болью может скрываться куда более серьезная проблема. Мочекаменная болезнь способна не только вызывать почечную колику, но и приводить к тяжелым осложнениям — вплоть до утраты функции почки. Врач-уролог «СМ-Клиника» Анатолий Сыркин рассказал, когда камни в почках требуют срочной операции.

Мочекаменная болезнь занимает второе место среди урологических заболеваний в России, уступая только инфекционным патологиям мочеполовой системы.

По словам уролога, в основе мочекаменной болезни часто лежат врожденные или приобретенные нарушения обмена веществ. Но не меньшую роль играет и образ жизни. Избыток животного белка в питании, потребление чистой питьевой воды менее 1,5 литра в течение дня, гиподинамия, постоянное проживание в жарком климате и др. — все эти факторы могут повышать риск образования кристаллов солей в моче, которые со временем превращаются в камни.

Как заметил Сыркин, камни в почках обычно не беспокоят пациентов. Но ситуация может резко измениться, когда камень становится более крупным и начинает перемещаться по чашечно-лоханочной системе почки и мочеточнику. Развивается почечная колика — состояние, которое считается одним из самых болезненных в урологии.

«Боль возникает внезапно, имеет интенсивный, схваткообразный характер, распространяется из области поясницы в нижнюю часть живота и паховую область. Нередко сопровождается тошнотой, рвотой и примесью крови в моче», — объясняет уролог.

Однако основная проблема не только в самой боли. Если камень блокирует отток мочи, давление внутри почки начинает расти. Постепенно развивается гидронефроз — расширение полостной системы органа и угнетение его функции. Коварство этого состояния в том, что со временем боль может уменьшиться. Человеку кажется, что стало легче, хотя почка в этот момент продолжает страдать. Длительное нарушение оттока мочи приводит к деформации и истончению ткани почки. В запущенных случаях это может закончиться полной утратой ее функции.

Еще более опасное осложнение при мочекаменной болезни — пиелонефрит. Как объяснил врач, это заболевание характеризуется острым или хроническим воспалением в почках, вызванным бактериальной инфекцией. Гнойный процесс часто развивается на фоне закупорки мочевых путей камнями. Такое состояние может потребовать срочной операции, даже удаления больной почки.

Существует ряд показаний к хирургическому лечению, прежде всего это перекрытие просвета мочеточника крупными камнями, высокая температура на фоне почечной колики, выраженное воспаление, снижение функции почки и др.

«Если камень нарушает отток мочи или вызывает острую бактериальную инфекцию, откладывать операцию нельзя. В противном случае пациенты рискуют столкнуться с необратимыми изменениями в органах мочеполовой системы и серьезными проблемами со здоровьем», — подчеркнул врач.

Одним из наиболее малотравматичных методов лечения считается лазерная литотрипсия. Эта технология позволяет аккуратно удалить камни в почках, мочеточниках, даже крупные и плотные по структуре, без разрезов. С помощью гибких эндоскопов специалисты могут добраться до самых труднодоступных участков почки и, обнаружив камень, раздробить его до состояния песка. Такие процедуры, считает Сыркин, сегодня особенно востребованы в урологии. Они сокращают риски травматизации окружающих тканей и помогают пациентам быстрее восстановиться и вернуться к обычному образу жизни уже на следующий день после операции.

