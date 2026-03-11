Первые лебеди прилетели на Сахалин и попали на видео

Среди первых признаков весны на острове Сахалин стали белые лебеди, которых местные жители заметили у морского берега. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Зима уже практически закончилась и птицы начали возвращаться на остров. Среди них и грациозные белые красавцы, которых заметили в Невельске. Местные восторженно снимают их на видео», — пишут авторы Telegram-канала.

Для жителей острова появление лебедей — сигнал о том, что весна уже близко. Орнитологи называют таких первых прилетевших птиц «разведчиками», потому что они обследуют ледовую обстановку и начинают поиск пищи, а за ними идут остальные стаи.

До этого пожарные в США спасли лебедя из замерзшего пруда. Экстренные службы в штате Нью-Йорк пришли на помощь лебедю, который оказался в ловушке. Птица приземлилась на ледяную поверхность, однако из-за сильных морозов ее задняя часть примерзла ко льду. После спасения лебедя доставили в реабилитационный центр Animal Nation, где ему оказали ветеринарную помощь и обеспечили дальнейшее восстановление.

