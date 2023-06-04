Польские наемники замечены на Запорожском направлении и на Белгородчине

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о попытке ВСУ и польских наемников прорвать фронт в районе Времевского выступа. По его словам, противник продвинулся на глубину до 400 м, но российская сторона откинула его назад. В тот же день в «Польском добровольческом корпусе» подтвердили атаку на Белгородскую область 22 мая. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши отверг связь «Польского добровольческого корпуса» с Вооруженными силами Польши. Подробности — в материале «Газеты.RU».

Отбросили противника назад

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с «польскими наемниками» через разведку боем прорвать Запорожский фронт в районе Времевского выступа. Речь об участках возле сел Новодаровка, Ровнополь, Нескучное-Макаровка, Левадное-Приютное.

«Сегодня около 12:00 (мск) боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на запорожском фронте в районе Времевского выступа. <...> Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса», — написал Рогов.

По его словам, к 16:00 (мск) противник зашел вглубь на 400 м. Бойцы 5-ой общевойсковой Краснознаменной армии Восточного военного круга, Воздушно-космические силы России и артиллерия остановила пытавшихся вторгнуться. В результате прицельного минометного огня противник потерял, как минимум, 10 единиц бронетехники из 15 имеющихся. Назад отбросили около 50 человек.

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В настоящее время, по словам Рогова, на месте «идут активные боевые действия». Украинская сторона вместе с польской штурмует, Россия — останавливает их залпами огня.

В распоряжении противников, как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией», две мотопехотные роты, танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1.

«Польский добровольческий корпус»

В тот же день издание Visegrad 24 на своей странице в Twitter опубликовало пост, согласно которому участники так называемого «Польского добровольческого корпуса» подтвердили, что принимали активное участие в атаке на Белгородскую область «в первом вооруженном рейде в Белгородской области». В публикации привели снимки мужчин в военной форме с оружием, их лица не видны, на руках повязки цвета украинского флага.

Речь идет о проникновении диверсантов в Белгородскую область днем 22 мая. Тогда в Минобороны России заявили о блокировке и разгроме диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, на сайте телеканала Polsat News со ссылкой на сообщение представителя «Польского добровольческого корпуса» написали об участии польских наемников в боевых действиях совместно с представителями «Русского добровольческого корпуса» (русские ультраправых взглядов, воюющие на стороне Украины).

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции в Белгородской области. Ответ однозначный: конечно, да!» — процитировал сообщение корпуса телеканал.

Подтверждение участия поляков опубликовали и в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». «Польские наемники вскрывают свой состав и вооружение США в ходе атаки на Белгородскую область. Боевики «Польского добровольческого корпуса» продолжают публиковать свои отчетные кадры рейда от 22 мая из района Грайворона в Белгородской области», — написали в посте, сопроводив его видео и фотографиями.

Как отметили на канале, в распоряжении польской стороны, судя по кадрам, американские бронеавтомобили HMMWV, танки Т-72 и вертолеты Ми-8 ВСУ.

В Варшаве открестились

После появления сообщений об атаке польских наемников на Белгородскую область пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отверг связь «Польского добровольческого корпуса» с Вооруженными силами Польши.

«Описываемый в СМИ «Польский добровольческий корпус» никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением», — написал Жарин на своей странице в Twitter, уточнив, что действия польских добровольцев на Украине «не следует» ассоциировать с властями республики.