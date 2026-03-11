Африканские страны хотят подать в суд на страны ЕС за рабство

Государства — члены Африканского союза (АС) планируют подать в Международный суд ООН иск против ряда европейских стран за работорговлю. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

«Члены Африканского союза готовятся подать в международные суды иски против бывших колониальных держав по вопросу многовекового рабства и имперской деятельности, утверждая, что трансатлантическая работорговля была преступлением против человечности», — сообщается в материале британской газеты.

Отмечается, что страны АС собираются взыскать репарации с Великобритании, Франции, Испании и Португалии. По их мнению, работорговля в XVII–XVIII вв. является «преступлением против человечности», за которое должна быть компенсация. Так, судья из Уганды Мартин Окуму Масига указал на наличие прецедентов взимания компенсаций за исторические преступления.

«Германия заплатила репарации за Холокост. США выплатили компенсации американцам японского происхождения, которые были интернированы во время Второй мировой войны», — привел пример Масига.

До этого Африканский союз осудили теракт в Нигерии. Председатель комиссии АС Махмуд Али Юссуф назвал нападение на гражданских лиц «гнусным и варварским актом» и серьезным нарушением прав человека.

Ранее Африканский союз приостановил членство Гвинеи-Бисау.