Россиянам посоветовали открыть несколько вкладов на разные сроки

Экономист Балынин рекомендовал россиянам открыть несколько вкладов на разные сроки
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ставки по вкладам в России будут снижаться вслед за смягчением денежно-кредитной политики ЦБ, поэтому свободные деньги сейчас разумно распределять между несколькими депозитами с разными сроками. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его оценке, и решения ЦБ по ключевой ставке, и сигналы регулятора указывают на смягчение политики. Это означает дальнейшее снижение ставок по вкладам, считает эксперт.

«Быстрее всего на изменения отреагируют вклады: пересмотр условий в банках может занять от одного до пяти дней. В ближайший месяц ставки по вкладам будут зависеть от срока размещения, конкретного банка и дополнительных условий. В целом они могут находиться в диапазоне от 10 до 15% годовых. При этом по коротким срокам основная часть предложений, как ожидается, сохранится в пределах 14–15%. На этом фоне лучше не держать все свободные средства в одном продукте. Деньги стоит разделить на несколько частей: одну разместить на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток, чтобы сохранить доступ к средствам для текущих расходов, а остальное направить на вклады с разными сроками — например, на три месяца, полгода, год и три года», — рекомендовал Балынин.

Такой подход позволяет диверсифицировать сбережения по срокам и гибко использовать деньги без потери уже начисленных процентов, считает экономист. Отдельно он посоветовал обратить внимание на трехлетние вклады, доходность по которым привязана к ключевой ставке и предусматривает ежемесячную капитализацию. Именно такой вариант на длинном горизонте может дать наибольшую доходность, уверен Балынин.

Ранее сообщалось, что в России ожидают снижения ключевой ставки.

 
