Россиян предупредили о фиктивности промокшего паспорта

Старший преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева рассказала РИА Новости о причинах признания паспорта гражданина РФ недействительным.

По информации Голубевой, документ признается недействительным, если его страницы полностью или частично оторваны, повреждены водой, разрисованы или на них отслаивается ламинация.

«За умышленную порчу паспорта либо его утрату предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КРФоАП, которой установлено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей», — подчеркнула преподаватель РАНХиГС.

Эксперт уточнила, что замена понадобится также в случае, когда паспорт поврежден плесенью, огня, химически агрессивными веществами или физическими воздействиями. Кроме того, действительность документа может быть поставлена под сомнение, когда произошло вздутие паспорта, отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией. Также документ следует заменить в случае, когда на нем есть царапины, при которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми.

До этого в Карелии мужчину лишили гражданства за оскорбление российского паспорта. Миграционная служба прекратила его гражданство, а ранее выданные паспорта признала недействительными.

Ранее суд приговорил петербурженку к двум годам колонии за поджог паспорта на камеру.