Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о фиктивности промокшего паспорта

Юрист Голубева: российский паспорт недействителен после повреждения водой
Константин Михальчевский/РИА Новости

Старший преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева рассказала РИА Новости о причинах признания паспорта гражданина РФ недействительным.

По информации Голубевой, документ признается недействительным, если его страницы полностью или частично оторваны, повреждены водой, разрисованы или на них отслаивается ламинация.

«За умышленную порчу паспорта либо его утрату предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КРФоАП, которой установлено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей», — подчеркнула преподаватель РАНХиГС.

Эксперт уточнила, что замена понадобится также в случае, когда паспорт поврежден плесенью, огня, химически агрессивными веществами или физическими воздействиями. Кроме того, действительность документа может быть поставлена под сомнение, когда произошло вздутие паспорта, отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией. Также документ следует заменить в случае, когда на нем есть царапины, при которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми.

До этого в Карелии мужчину лишили гражданства за оскорбление российского паспорта. Миграционная служба прекратила его гражданство, а ранее выданные паспорта признала недействительными.

Ранее суд приговорил петербурженку к двум годам колонии за поджог паспорта на камеру.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!