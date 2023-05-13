Военная операция РФ на Украине. День 444-й

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подготовку к контрнаступлению украинской армии.
«Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, подтвердив обязательство со стороны США призвать Россию к ответу и напомнив об обещании президента Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отмечается в сообщении Госдепартамента.
Военный корреспондент Андрей Коц в беседе с Ura.ru описал сигналы, которые будут свидетельствовать о том, что украинские войска приступили к запланированному контрнаступлению.
«Наступление Украины, если и состоится в ближайшие дни, то обязательно начнется с мощной артподготовки по всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.
На херсонском направлении группировка войск «Днепр» уничтожила артиллерию Вооруженных сил Украины, включая американскую гаубицу, заявил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.
В Киевской области ночью работала система противовоздушной обороны, власти призвали жителей оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.
«В столице разрушений и травмированных не зафиксировано», — заявил глава киевской администрации Сергей Попко.
Как передает издание «Зеркало недели», звуки взрывов также были слышны в Львовской области на западе Украины. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил о работе ПВО.
Порядка 14 тыс. жителей Запорожской области выехали из наиболее обстреливаемых районов региона, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные наносят все больше ударов по этим районам. «Все населенные пункты, находящиеся у линии боевого соприкосновения, на относительно небольшом удалении от передовой, везде так или иначе фиксируются прилеты снарядов», — отметил он.
В ночь на 13 мая произошли взрывы в Николаеве.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что после этого возникли пожары, один из них — в пятиэтажном доме. Также пожар возник на одном из предприятий. Пострадали три человека.
❗️Ночью в Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, сообщила администрация региона и призвала жителей оставаться в укрытиях. Власти сообщили, что атаке подвергся объект критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов.
В городе Хмельницком из-за взрыва пять человек пострадали.
Российская военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала жителям подконтрольной РФ территории уехать из региона. Это объясняется участившимися обстрелами.
Глава администрации Виталий Ганчев ранее сообщал, что Россия контролирует 29 населенных пунктов области.
Администрация пообещала оказать помощь и поддержку в «последующем обустройстве», если жители харьковских населенных пунктов решат выехать на территорию России.
⚡️Уровень будущей западной поддержки Украины зависит от успехов контрнаступления, считает замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига.
«Это решающий момент для нас. Уровень западной поддержки зависит от нашего успеха. Чем большего мы добьемся на поле боя, тем больше мы получим от партнеров», — сказал политик.
Как пишет Financial Times, чиновники в США действительно считают важными успехи на поле боя, чтобы конгресс продолжал утверждать пакеты военной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский за 12 мая утвердил четыре указа с санкциями в отношении РФ.
Под них попали 258 физических и 733 юридических лица. Среди них не только российские граждане и компании, но и люди и фирмы из самой Украины, Германии, Франции, Кипра, Армении и других стран.