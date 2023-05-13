Военная операция РФ на Украине. День 444-й

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Военный корреспондент Андрей Коц в беседе с Ura.ru описал сигналы, которые будут свидетельствовать о том, что украинские войска приступили к запланированному контрнаступлению.

«Наступление Украины, если и состоится в ближайшие дни, то обязательно начнется с мощной артподготовки по всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.