Авиакатастрофы в Брянской области. Что известно на данный момент

В Клинцовском районе Брянской области, близ границы Украины, упали вертолет Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает ТАСС. Telegram-каналы сообщают о возможном падении еще одного боевого самолета и еще одного вертолета Ми-8. Вице-спикер Мосгордумы, журналист ГТРК Андрей Медведев сообщил о потере четырех летательных аппаратов связал катастрофы с ходом наступления украинских военных. Что известно о крушениях — в материале «Газеты.Ru».

Крушение Ми-8

Днем 13 мая в Клинцовском районе Брянской области потерпели крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, люди на борту вертолета погибли, судьба экипажа бомбардировщика выясняется.

Первыми о падении вертолета сообщили в местном Telegram-канале «Подслушано Клинцы»: сначала в канале писали о взрыве и задымлении, затем появились видеозаписи с падением загоревшегося вертолета.

По данным Telegram-канала Mash, на месте падения начался сильный пожар, вертолет упал в частном секторе. Позднее канал опубликовал видео с горящими обломками на поляне в деревне Сурецкий Муравей.

В клинцовской администрации сообщили, что разрушений на земле после падения вертолета нет. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник пишут, что на несколько домов повреждены обломками. «Где лопасти падали, где-то обломки, где крышу побило — шифер», — сказал собеседник агентства.

Также Telegram-канал Baza пишет, что в результате крушения пострадала 51-летняя женщина. По данным канала, она шла по улице, «и в нее попали части упавшего вертолета». Сообщается, что пострадавшая получила ожоги и ей оказывают помощь.

Губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале подтвердил крушение вертолета Ми-8, по его словам, пострадала женщина, она доставлена в больницу. Всего, отметил он, повреждено пять домовладений.

Клинцы находятся на юго-западе Брянской области, неподалеку от Гомельской области Белоруссии и Черниговской областью Украины.

Каналы «Осторожно, новости» и «112» сообщили, что речь может идти о падении двух вертолетов. По информации журнилистов, второй вертолет мог упасть в городе Стародуб – неподалеку от Клинцов. По другим данным, Ми-8 мог упасть в селе Сурецкий Муравей.

Крушение истребителя

Позже ТАСС сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что в Брянской области также упал истребитель-бомбардировщик Су-34, обстоятельства катастрофы выясняются.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — сказал собеседник агентства.

Канал Mash сообщил, что Су-34 упал под Стародубом в деревне Истровка, экипаж самолета погиб — летчик и штурман не смогли катапультироваться. Telegram-канал Readovka пишет, что «ракета прилетела в носовой отсек, <…> экипаж погиб еще в воздухе»

Также Mash пишет, что на территории Клинцовского района объявлен план-перехват, там ищут диверсантов, причастных к падению Ми-8 и Су-34. В свою очередь Baza отмечает: «По версии следствия, вертолет и самолет могли быть сбиты с территории России».

От места крушения вертолета до места крушения истребителя – около 50 км.

Также Baza сообщает о возможном падении еще одного Су-34. По версии канала «112» — это Су-35. Экстренные службы проверяют информацию.

В Минобороны РФ ситуацию пока не комментировали.

Современное наступление — это не танковые колонны

Вице-спикер Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев в своем Telegram-канале сообщил о падении сразу четырех летательных аппаратов.

«Итак, потеряны два Ми-8, один Су-34, и вероятно, еще один Су-25. Совсем недавно отдельные граждане сообщали нам, что военкоры нагнетают обстановку, что наступления нет, что обстановка обычная, активность противника стандартная. А военкоры, дескать, поспешили с оценками. Современное наступление — это не тысячные танковые колонны, где во главе генерал Фон Бок с моноклем. Оно именно такое»,

— написал он.

По словам Медведева, украинские военные «прощупывают оборону», нанося удары по тылам, инфраструктуре и авиации.

«Паниковать сейчас не надо. Выводы делать надо. Особенно тем, кто считает, что маршруты полетов менять не стоит, чтобы документы не переписывать. <…> Ну и готовиться к наступлению нужно еще серьезнее. Оно вот же, ползучее», — заключил журналист.