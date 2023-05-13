Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду

Два истребителя ВКС РФ и два вертолета Ми-8 потерпели крушение возле украинской границы в Брянской области. По ряду данных, Су-34, Су-35 и вертолеты были из одной авиагруппы и должны были совершить рейд на территорию Черниговской области Украины. Все экипажи погибли. На земле была ранена в результате одного из крушений жительница Клинцов.

Девять человек погибли в результате четырех крушений военных самолетов и вертолетов ВКС РФ в Брянской области. Как сообщает Telegram-канал Baza, по три летчика погибли в сбитых вертолетах Ми-8, один из которых разбился в городе Клинцы, ранив местную жительницу, а второй – в Унечском районе.

Двое пилотов погибли при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 в деревне Нижняя. Еще один авиатор разбился на истребителе Су-35 в деревне Сурецкий Муравей.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщает, что все самолеты и вертолеты могли быть сбиты возле украинской границы.

«Все они входили в одну авиагруппу — истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника», — говорится в материале.

Власти региона пока официально подтвердили только крушение одного Ми-8. В соцсетях появились видеозаписи всех четырех авиакатастроф. На кадрах видно, что на местах падения вертолетов начался сильный пожар, один Ми-8 упал в частном секторе в Клинцах.

Этот вертолет был, гласит одна неофициальная версия, сбит ракетой «земля-воздух», говорится в материале «Ъ». Брянская полиция ищет возможных диверсантов, объявлен план «Перехват».

По мнению экспертов, судя по видео подлета ракеты к вертолету, тот был поражен боеприпасом «воздух-воздух». То есть, российская авиагруппа могла попасть в воздушную засаду ВВС ВСУ, гласит вторая версия.

Официально Минобороны РФ пока не подтверждало факт крушения самолетов и вертолетов, ставшего, по-видимому, крупнейшей с марта прошлого года единовременной гибелью российских летчиков.

12 мая в Джанкойском районе Крыма разбился вертолет Ми-28, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет. Оба пилота погибли, на земле разрушений не было, заявили в Минобороны РФ. Согласно официальной версии, причиной крушения стал отказ техники.

23 февраля в Белгородской области потерпел крушение штурмовик Минобороны РФ Су-25. Авиакатастрофа произошла примерно в 30 км от границы с Харьковской областью Украины, на окраине села. Пилот катапультировался, но не выжил. По информации военного ведомства, самолет возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. В Минобороны также назвали предварительную версию падения самолета — техническая неисправность.

9 октября в безлюдной местности Ростовской области упал бомбардировщик Су-24. Экипажу удалось выжить. По информации российского Министерства обороны, причиной крушения тогда также стала техническая неисправность.

Как сообщает портал Avia.pro, в последний раз единовременная гибель воздухоплавательных средств сравнимого масштаба для отечественных ВВС произошла в ходе «Войны на истощение» между Египтом и Израилем, в которой также принимали участие советские летчики.

30 июля 1971 года в воздушном бою с израильскими ВВС советская авиация потеряла четыре истребителя МиГ-21 из 135-го истребительного авиаполка, угодив в авиазасаду. Кодовое название этого боя — операция «Римон 20». Советские летчики были сбиты израильскими истребителями F-4 Phantom и Mirage III.