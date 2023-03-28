Военная операция на Украине. День 398-й

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Активы германского химико-промышленного концерна Henkel на внутреннем российском рынке могут приобрести акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда «Эльбрус капитал», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов, отмечается в материале.