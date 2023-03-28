Военная операция на Украине. День 398-й

Российские силы практически полностью «зачистили» промзону в Артемовске (украинское название — Бахмут), утверждает врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он также отметил улучшение позиций России на авдеевском направлении.
По его словам, ВСУ потеряли около 30 военных на угледарском направлении при попытке «прощупать оборону».
Пушилин добавил, что жизни начальника полиции Мариуполя ничто не угрожает — ТАСС.
Подразделения ВСУ в несколько раз увеличили использование беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ, утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.
В Нижнем Тагиле 67-летняя местная жительница попыталась поджечь здание военного комиссариата, передает Telegram-канал Shot.
В ЛНР утверждают, что ВСУ перебрасывают большое количество техники и солдат под Славянск — ТАСС.
Председатель японской оппозиционной партии «Рэйва синсэн гуми» Таро Ямамото в ходе парламентских дебатов раскритиковал премьер-министра Фумио Кисиду за то, что он во время недавнего визита в Киев не стал призывать президента Украины Владимира Зеленского не использовать снаряды с обедненным ураном — ТАСС.
Главком Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил Артемовск (украинское название — Бахмут) — ТАСС.
Активы германского химико-промышленного концерна Henkel на внутреннем российском рынке могут приобрести акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда «Эльбрус капитал», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов, отмечается в материале.
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ 11 домов остались без газоснабжения, сообщили в ДНР — ТАСС.
Власти Новосибирской области за год выделили более 4,2 млрд рублей из резервного фонда регионального бюджета на обмундирование для бойцов, участвующих в специальной военной операции, восстановление домов и инфраструктуры в Донбассе, выплаты для семей военнослужащих, а также другие задачи СВО — ТАСС.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что действия Вашингтона и его европейских союзников против России якобы направлены на эскалацию украинского конфликта, что несет риски перерастания его в ядерный — ТАСС.
В Якутии сборы от концерта республиканских театров направили на поддержку участников спецоперации — ТАСС.
Усилия Китая в качестве посредника в конфликтах не всегда приносили плоды и его роль в урегулировании ситуации на Украине может быть ограниченной, пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на мнения экспертов.
Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт — ТАСС.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что содержание уроков «Разговоры о важном» будет проанализировано и обновлено к следующему учебному году. К их проведению планируют подключать и участников СВО — ТАСС.
Российские войска пресекли попытку выдвижения колонны с бронированной техникой ВСУ из села Лукьяновское на запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев — ТАСС.
Германия в ближайшие годы планирует увеличить расходы на военную помощь Украине с нынешних трех до более чем €15 млрд, пишет Der Spiegel.
Чехия выдала с 24 февраля 2022 года беженцам с Украины более 500 тыс. виз, позволяющих получить временное убежище в республике — ТАСС.
Во всех областях Украины объявили отбой воздушной тревоги, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан. Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей — ТАСС.
Руководство США меняет подход к ситуации на Украине в сторону менее осторожного и более жесткого и теперь надеется на то, что Киев одержит победу в противостоянии с РФ и вернет себе потерянные территории, утверждает The Times.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым направили на отзыв в правительство РФ законопроект о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска женам участников специальной военной операции, в том числе мобилизованных, у которых есть несовершеннолетние дети — ТАСС.