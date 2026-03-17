Американский генерал напился чачей и потерял секретные документы

Американский генерал Антонио Агуто, координировавший поддержку Украины, во время визита в Киев потерял секретные документы после употребления алкоголя. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора Пентагона.

Согласно документу, генерал привез с собой карты с грифом «секретно», которые хранил в тубе и использовал при работе с коллегами.

13 мая 2024 года он посетил грузинский ресторан в Киеве, где употреблял алкоголь, включая чачу. Сам Агуто не смог вспомнить объем выпитого, однако свидетель указал, что он выпил две бутылки по 500 мл.

Позднее ночью, уже после начала комендантского часа, генерал в состоянии опьянения упал и ударился затылком о стену. Утром, по дороге на встречу с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном, он снова упал.

После визита Агуто покинул Киев поездом, взяв с собой все документы, включая секретные карты. Позже выяснилось, что он забыл их в вагоне на территории Польши. Документы удалось вернуть спустя сутки.

