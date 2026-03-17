Иран пригрозил превратить остров Харк в кладбище захватчиков

Пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Ирана Эсмаил Хосейни заявил, что Тегеран превратит остров Харк в «кладбище для захватчиков» в случае их нападения. Его слова передает агентство Tasnim.

«Если враги планируют посягнуть на остров Харк, им следует знать, что их ждет унижение, еще более сильное, чем унижение в Ормузском проливе, и остров станет кладбищем захватчиков», — поделился Хосейни.

17 марта бывший начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник рассказал, что попытка захвата иранского острова Харк может обернуться для США серьезными потерями.

Эксперт обратил внимание, что у Соединенных Шатов достаточно возможностей, чтобы перебросить на остров десант. При этом он допустил, что Иран сделает все, чтобы не допустить этой высадки. В частности, иранские военные могут использовать противодесантные мины, морские дроны и беспилотники, отметил Бражник.

14 марта в США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В свою очередь в Иране утверждают, что заявления представителей США не соответствуют действительности: система ПВО на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала. На фоне эскалации США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу с 5 тыс. морпехов, что эксперты называют подготовкой к возможному захвату острова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране пообещали превратить в пепел нефтегазовые объекты США в случае атаки остров Харк.