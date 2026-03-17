Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Норвежцы сделали все, чтобы нас убрать»: тренер сборной об отстранении российских лыжников

Тренер сборной России Бородавко обвинил норвежцев в отстранении
Shutterstock/FOTODOM

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что норвежцы сделали все, чтобы отстранить российских лыжников от соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

«Норвежцы сделали все, чтобы нас отстранить и убрать. Теперь можно, условно говоря, «пускать русских». Они понимают, что при падении интереса в других странах начнутся отказы от проведения международных соревнований», — сказал Бородавко.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

На Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе выступили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, они же представляют страну на этапах Кубка мира. Позже нейтральный статус получил Никита Денисов.

Ранее российскую биатлонистку лишили медали

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
