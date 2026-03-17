СДВГ может повышать риск алкоголизма, выяснили ученые

Молодые люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто используют алкоголь как способ справиться со стрессом при социальном взаимодействии. Это повышает риск развития зависимости. К такому выводу пришли ученые из Университета Вирджинии. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

Исследователи проанализировали данные 333 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет — примерно у половины добровольцев ранее диагностировали СДВГ. Участников попросили оценить свою социальную уверенность, а также рассказать о причинах и частоте употребления алкоголя.

Выяснилось, что молодые люди с СДВГ чаще считали свои социальные навыки недостаточно развитыми. Из-за этого они нередко использовали алкоголь как способ снизить эмоциональное напряжение и легче переносить сложные социальные ситуации.

При этом именно такое «стрессовое» употребление оказалось ключевым фактором, связанным с развитием зависимости. Участники, которые пили для того, чтобы справиться с переживаниями или неловкостью в общении, чаще сталкивались с негативными последствиями, связанными с употреблением спиртного.

По мнению авторов работы, риск алкоголизма зависит не только от самого наличия СДВГ, но и от того, как человек воспринимает собственную социальную уверенность. Исследователи считают, что развитие коммуникативных навыков и обучение более здоровым стратегиям преодоления стресса могут помочь снизить вероятность формирования алкогольной зависимости у молодых людей с этим расстройством.

