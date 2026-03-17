Шойгу: ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности

Ни один российский регион не находится в безопасности на фоне динамики развития средств поражения у Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе, передает ТАСС.

Первоочередными целями украинской армии являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса, рассказал Шойгу.

«А динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — сказал он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что с территории Украины еще недавно нельзя было достать Урал, но теперь этот район, расположенный между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами, находится в зоне непосредственной угрозы.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны за два дня сбили около 250 украинских дронов на подлете к столице и на втором рубеже по направлению к городу.

Ранее ВСУ атаковали российский город, находящийся в тысяче километров от украинской границы.