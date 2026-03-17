В России хотят ввести уроки кибербезопасности в детских садах

В России стоит вводить уроки кибербезопасности уже в детских садах и выстраивать многоуровневую систему профилактики. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По его словам, подобные занятия необходимо внедрять через систему образования в массовом формате — не только для школьников, но и для детей старших групп детских садов.

Лукацкий отметил, что дети начинают пользоваться гаджетами еще до школы, поэтому именно с раннего возраста следует начинать обучение безопасному поведению в сети.

Он добавил, что эту работу важно продолжать в школах и вузах, а также охватывать пожилых людей через систему соцподдержки, так как они часто становятся жертвами мошенников.

Эксперт подчеркнул, что профилактика должна охватывать все возрастные группы. По его мнению, это поможет людям распознавать мошеннические схемы и не попадаться на уловки злоумышленников, независимо от используемых ими методов.

