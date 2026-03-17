«Могу делать что захочу»: Трамп готов захватить Кубу. В Гаване дали ответ

Дональд Трамп заявил о готовности США захватить Кубу, воспользовавшись энергетическим кризисом на острове, где из-за нефтяной блокады происходят массовые отключения света. Глава Белого дома подчеркнул, что может «делать все, что захочет», а в переговорах Вашингтон уже требует отстранения президента Мигеля Диас-Канеля. В Гаване в ответ настаивают на диалоге только при уважении суверенитета страны. Что известно о планах Трампа на остров Свободы — в материале «Газеты.Ru».

Сделка или захват

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время договориться с Гаваной, однако не исключил и более жесткого сценария. По его словам, переговоры уже идут, но итог будет зависеть от их результата. Республиканец рассказал о двух вариантах развития событий.

«Куба хочет заключения сделки, и я думаю, мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал он журналистам.

Президент уточнил, что пока приоритетом для Белого дома остается конфликт на Ближнем Востоке, однако после завершения войны против Ирана внимание может переключиться на Кубу. При этом его риторика в отношении острова остается предельно жесткой.

«Я могу освободить ее или захватить, я думаю, я могу делать с ней все, что захочу», — заявил глава Белого дома.

Трамп также считает для себя «честью» возможный захват острова.

«Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь», — отметил он.

Неделей ранее Трамп грозил Кубе недружественным захватом, если та продолжит отказываться от сделки. Однако захват может быть и «дружественным» , говорил он, не уточнив, что конкретно имеет в виду.

По словам президента, Куба в тяжелом положении — без достаточных ресурсов и с серьезными внутренними проблемами. Он добавил, что действующая власть, по его оценке, «скоро падет».

Чего хочет Вашингтон

На этом фоне в США формируют конкретные условия для переговоров с Кубой. Как сообщили источники The New York Times, администрация Трампа добивается отстранения от власти президента Мигеля Диас-Канеля . При этом, по данным издания, речь не идет о полном демонтаже политической системы страны.

«США пока не настаивают на принятии каких-либо мер в отношении членов семьи Кастро, которые по-прежнему остаются главными влиятельными фигурами в стране. Это соответствует общему стремлению Трампа и его помощников в рамках внешней политики добиваться подчинения режима, а не его смены», — уточнили журналисты.

Они добавили, что уход Диас-Канеля мог бы стать для Трампа символической победой. Однако такой шаг может не устроить часть кубинской диаспоры в США, рассчитывающую на глобальные изменения в политической системе острова.

По словам источников NYT, американская сторона настаивает и на кадровых перестановках внутри кубинского руководства — например, на отстранении ряда «пожилых чиновников», сохраняющих приверженность идеям Фиделя Кастро.

Реакция на Кубе и в мире

В Гаване уже заявили о готовности к переговорам, но на своих условиях. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 марта на пресс-конференции подчеркнул, что диалог возможен только «на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга». Одновременно он сообщил о готовности допустить в страну представителей ФБР для расследования инцидента с вооруженным американским катером, вошедшим в территориальные воды.

Реакция последовала и за пределами острова. Бывший президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с призывом поддержать Кубу и объявил сбор средств.

«Я в отставке, но меня ранит, что стремятся уничтожить братский народ Кубы за его идеалы свободы и защиты суверенитета», — написал политик в социальной сети X.

В Москве напомнили о базовых принципах международного права и недопустимости вмешательства во внутренние дела государств.

«И мы, разумеется, привержены принципам уважения суверенных государств и принципам невмешательства в их внутренние дела», — сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя притязания США.

Блэкаут и протесты

Ситуацию на острове усугубляет энергетический кризис. 16 марта на Кубе вновь произошло полное отключение электроэнергии.

«Начинают применяться протоколы по восстановлению», — сообщила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba.

Перебои в энергоснабжении происходят на фоне нефтяной блокады со стороны США и носят регулярный характер. Предыдущий масштабный сбой был зафиксирован чуть меньше двух недель назад — 4 марта, когда авария на ТЭЦ «Антонио Гитеррас» привела к отключениям, а уже 10 марта без электричества остался весь столичный регион.

За последние 10 дней по острову прокатились протесты, один из которых закончился нападением на региональный комитет партии и задержаниями митингующих. Власти заявили о намерении жестко пресекать подобные действия и любое внешнее давление.

Также на Кубе задержали десятерых граждан Панамы, подозреваемых в подготовке антиправительственных плакатов. По данным следствия, за выполнение задания им обещали выплатить от $1 тыс. до $1,5 тыс. Задержанные признали вину, однако установить заказчика пока не удалось.