Эксперт раскрыл, может ли Франция позволить себе накрыть Европу «ядерным зонтиком»

Политолог Данила Гуреев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал планы президента Франции Эммануэля Макрона накрыть «ядерным зонтиком» остальную Европу. По словам эксперта, для Парижа это отличная возможность доминировать над европейским континентом хотя бы в формате военной силы.

Однако, Франция не сможет себе это позволить, поскольку не располагает достаточным количеством средств, уверен он.

«Что делать России в этом контексте? Очень просто, продолжать СВО, заканчивать общий контекст российской системы безопасности и смотреть дальше, как Европа и США будут задаваться вопросами дальнейшего миропорядка», — сказал Гуреев.

В начале марта Макрон предложил накрыть французским «ядерным зонтиком» больше европейских стран. В предварительном обсуждении участвуют восемь государств, включая Швецию, которая вступала в НАТО вместе с Финляндией. Финляндия же в эту группу пока не входит. Министр иностранных дел республики Элина Валтонен заявила, что Хельсинки пока не спешит присоединяться к этим обсуждениям.

