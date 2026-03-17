Канадского кота Луи уличили в многократном незаконном пересечении границы с США

CTV: канадский кот Луи незаконно нарушает границу с США, перепрыгивая через ров

Кот по кличке Луи, проживающий в Суррее, провинция Британская Колумбия, регулярно незаконно пересекает границу с США, перепрыгивая через приграничный ров. Об этом сообщает телеканал CTV.

Авторы публикации поделились, что Луи также промышляет «контрабандой» мышей и змей с американской стороны.

«Кот, незаконно пересекающий границу <...>, стал местной легендой и интернет-звездой благодаря своей склонности игнорировать международное право. Луи почти ежедневно перепрыгивает через небольшой ров, разделяющий две страны», — говорится в материале.

Хозяйка кота Деб Тейт рассказала, что Луи таким образом «как бы выставляет напоказ свою безрассудность».

2 марта телеканал «Би-би-си» сообщал, что в Англии кошка осталась жива, проехав 24 км под капотом автомобиля. Застрявшую под капотом кошку обнаружила сотрудница колледжа в Южном Йоркшире.

Черно-белая кошка, получившая кличку Матильда, забралась в моторный отсек, когда машина была припаркована на территории спортивного кампуса. Женщина обнаружила животное уже возле дома, когда ее собака начала вести себя беспокойно рядом с автомобилем.

Ранее мужчина подстриг бездомного кота и оказался под следствием.