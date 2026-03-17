Подельница футболиста рассказала, как она участвовала в преступлении

Девушка, которую подозревают в содействии футболисту во время кражи денег у семьи в Москве, детально рассказала сотрудникам СК, что произошло. Об этом сообщает RT.

Как рассказала София, к дому она приехала на такси, с собой у нее была болгарка. Инструмент она оставила около двери вместе с запасными дисками. После этого она покинула дом и спустя какое-то время, по указанию аферистов, нашла под окнами белый мешок.

«Мне сказали его взять и бежать», – рассказала девушка.

Она добавила, что неизвестные были с ней на связи постоянно.

София и молодой футболист стали фигурантами уголовных дел после инцидента, произошедшего 14 марта в квартире на Строгинском бульваре.

Юноша пришел в квартиру, взломал сейф и убил хозяйку. По данным Telegram-каналов, аферисты заставили малолетнюю дочь женщины, которая в этот момент находилась дома, осуществить действия сексуального характера над собой на виду у спортсмена.

Сам футболист якобы выбросил ценности из окна, их подняла София и передала другому курьеру. Предполагается, что и ее, и футболиста вели аферисты.

Ранее стало известно, что мошенники могли найти футболиста в чате по ставкам на спорт.