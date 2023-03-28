Россия увеличила поставки нефти в Индию в 22 раза. Ее покупают со скидкой

Россия смогла перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. Вице-премьер Александр Новак указал, что экспорт нефти в Индию в 2022 году вырос в 22 раза, также увеличились поставки в Китай. По его словам, в 2022 году продажа энергоресурсов обеспечила 42% бюджетных поступлений. Как отмечает Международное энергетическое агентство, на долю Индии и Китая приходится 70% российского нефтяного экспорта.

Экспорт российской нефти в Индию в 2022 году вырос в 22 раза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго России.

«Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — добавил вице-премьер.

По его словам, большинство поставок российских энергоресурсов в 2022 году было переориентировано на рынки «дружественных» стран. Вице-премьер подчеркнул, что в 2023 году Москва продолжит работу по переориентации поставок энергоресурсов, в том числе по формированию танкерного флота и инструментов страхования и перестрахования.

Доходы топливно-энергетического комплекса в прошлом году обеспечили 42% поступлений в федеральный бюджет против уровня в 36% в 2021 году, рассказал вице-премьер. «Это значительный вклад в стабильную работу всей экономики нашей страны», — считает он.

Новак отметил, что в 2022 году, несмотря на санкции, отрасль достигла неплохих результатов. «И они даже превзошли ожидания, особенно тех скептиков, которые говорили о том, что наша страна упадет и по добыче, и по экспорту», — добавил вице-премьер.

Ранее Новак сообщал, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли по итогам 2022 года выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей. Он также указывал, что Россия в 2022 году поставила в Китай около 67 млн тонн нефти или почти треть от общего объема экспорта. Вице-премьер тогда отмечал, что в будущем эти объемы будут расти.

Продажи не снизились

В свою очередь министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что России удалось полностью перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавших из-за эмбарго стран ЕС и G7.

«Снижения продаж не произошло», — сказал министр. Он указал, что Москва перенаправляет экспорт нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

По данным Минэнерго, экспорт российской нефти в 2022 году вырос на 7,6%, до 242,2 млн тонн, а добыча энергоресурса увеличилась на 2% — до 535,1 млн тонн. При этом экспорт газа снизился на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м, а его добыча — на 11,7%, до 673,8 млрд куб. м.

В 2023 году министерство ожидает снижения добычи нефти и газа. По словам Шульгинова, это связано «с добровольным сокращением добычи, направленным на стабилизацию».

«Уровень добычи газа по году также может быть ниже в связи с отказом от нашего газа европейскими потребителями, и невозможностью моментально переориентировать потоки газа — для этого нужно создавать новую инфраструктуру», — сказал министр.

Цена на энергоресурсы

В сентябре 2022 года замглавы Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин рассказал агентству ТАСС, что дисконт на российский сорт Urals по сравнению с ценами на Brent составляет до $20 за баррель.

В конце декабря агентство Reuters сообщало, что Urals продолжает торговаться в Азии с большими скидками — ниже введенного потолка цен, а иногда и ниже себестоимости.

В феврале замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял в интервью РИА Новости, что цена, по которой Россия продает нефть Индии, формируется рыночными методами. При этом Москва «не станет продавать энергоресурсы себе в убыток», указал он.

«Мы продолжим экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности», — подчеркнул Руденко.

15 марта российский Минфин сообщал, что средняя цена нефти Urals — основного сорта нефти, производимого в России — за период с 15 февраля по 14 марта 2023 года составила $50,8 за баррель или $370,9 за тонну. Средняя цена на российскую нефть за весь 2022 год, по данным Минфина РФ, составляла $76,09 за баррель.

Цена в $50,8 за баррель — ниже установленного странами Запада потолка, призванного ограничить морские поставки нефти из России. Потолок цены на уровне $60 за баррель вступил в силу 5 декабря.

12 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Индия не будет нарушать введенный Западом лимит цен на российскую нефть. По его данным, индийские власти обратились к руководству банков и трейдерам с требованием соблюдать ограничения после «обстоятельных бесед» с членами делегации США и других стран G7. Как отмечали в январе аналитики Vortexa, цена нефти для Индии и так не превышала потолок и составляла $53–56 за баррель.

В России информацию о соблюдении Индией ценового потолка назвали недостоверной. «Российскую нефть Индии покупать выгодно, и она будет ее покупать до тех пор, пока это будет выгодно. Я думаю, что вопрос стоит именно так», — заявил ТАСС посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. Власти Индии статью Bloomberg комментировать отказались.

Москва неоднократно заявляла, что не признает потолок цен. По данным газеты «Коммерсантъ», потолок не привел к падению нефтедобычи в России, однако обрушил стоимость Urals. Это побудило российское руководство изменить методику расчета цены нефти для налогообложения нефтяных компаний. Так, с апреля максимальный дисконт Urals к Brent для расчета налогов не может превышать $34 за баррель, а с июля — $25 за баррель. В феврале российская нефть стоила около $50 за баррель, то есть дисконт к Brent составлял около $30 за баррель. В марте Новак пообещал, что дисконт на Urals будет сокращаться.

По данным Международного энергетического агентства, Россия в феврале обеспечила 40% импортируемой Индией нефти и 20% импорта Китая. На долю этих стран приходится 70% российского нефтяного экспорта, подсчитало агентство. Анализируя данные за февраль 2023 года, агентство заявило, что доходы России от экспорта нефти в феврале снизились на $2,7 млрд, до $11,6 млрд. МЭА отмечает, что поставки в Китай и Индию также сократились, в то время как поставки, пункт назначения которых неизвестен, выросли на 600 тыс. баррелей в сутки, до 800 тыс. баррелей в сутки.