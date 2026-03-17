Война до сентября и усиление КСИР: Трампу провели «отрезвляющие брифинги» по Ирану

Американская разведка заранее предупреждала Дональда Трампа о рисках войны с Ираном — включая усиление позиций Корпуса стражей исламской революции, однако президент все же одобрил нападение. По данным СМИ, брифинги для главы Белого дома были «очень отрезвляющими», а прогнозы — однозначными. Почему республиканец решился на вторжение и как его объясняет — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщили источники The Washington Post, глава Белого дома получал от спецслужб оценки, в которых отдельно подчеркивался риск укрепления Корпуса стражей исламской революции на фоне конфликта. Собеседник издания утверждает, что этот сценарий подробно разбирался до принятия решений о нападении на Тегеран.

«Это было не просто предсказуемо. Это было предсказано. Ему сообщили об этом заранее», — подчеркнул он.

Американские аналитики, на которых ссылается газета, считают, что даже после более чем двух недель непрерывных ударов текущая политическая система в Иране, вероятно, сохранится. При этом роль силовых структур внутри страны может только усилиться, а перспективы формирования «более демократической» модели власти оцениваются как крайне низкие.

Авторы статьи отметили, что военная кампания привела к серьезному ослаблению части вооружений и инфраструктуры Ирана, однако одновременно выросли и издержки. По оценкам, речь идет как минимум о $12 млрд и 13 погибших американских военнослужащих .

«Ловушка эскалации»

Как сообщал 16 марта Axios, для действующего президента это первый конфликт, из которого сложно выйти за счет тактических решений или переговоров. Несмотря на ожидания быстрой победы, ситуация развивается иначе: в Белом доме допускали интенсивную операцию сроком четыре-шесть недель, но теперь готовятся к более длительному сценарию, и эскалация может затянуться до сентября.

Собеседники издания объяснили, что ситуация усугубляется риском «ловушки эскалации» — когда более сильная сторона продолжает наращивать давление, чтобы продемонстрировать преимущество, даже при снижении эффективности ударов . На этом фоне действия Тегерана в Ормузском проливе лишь усиливают решимость американской администрации.

«То, что иранцы мешают [судоходству в Ормузском проливе], только укрепляет [Трампа] в своей позиции», — подтвердил высокопоставленный источник в Белом доме.

Как отметил автор статьи, для Тегерана сохранение действующей власти уже может быть представлено как собственная победа в конфликте.

Вашингтонский тупик

Двухнедельная «операция» Израиля и США, на которую изначально делали ставку как на быстрый перелом ситуации, в итоге зашла в тупик, написал аналитик Майкл Бирнбаум в материале для The Washington Post. Он отметил, что развитие конфликта оказалось менее предсказуемым, чем ожидалось.

По его словам, Тегеран сохранил важные рычаги влияния. Речь идет о возможности воздействовать на нефтяные поставки через Ормузский пролив, а также об ускорении работы в ядерной сфере. Несмотря на серьезные удары по военной инфраструктуре, иранское руководство, как напомнил эксперт, не потеряло контроль над ситуацией и продолжает усиливать свои позиции.

«Это козыри в рукаве Ирана, из-за которых [президент США Дональд] Трамп не может объявить о победе и свернуть военную кампанию», — подытожил Бирнбаум.

На этом фоне сам Дональд Трамп публично объяснил логику принятых решений. Во время брифинга он заявил, что действия США были направлены на предотвращение куда более масштабного сценария — появления у Ирана ядерного оружия и дальнейшей эскалации.

По словам президента, без военного вмешательства Тегеран мог бы в кратчайшие сроки получить ядерный потенциал и применить его против Израиля и других стран региона. Такой вариант, как отметил Трамп, неизбежно привел бы к глобальному конфликту.

« Если бы не уничтожил, как я это называю, их ядерный потенциал до состояния пыли, — у них уже через месяц после тех ударов появилось бы ядерное оружие . И они бы применили его — сначала против Израиля, а затем и по всему Ближнему Востоку. <...> Если бы мы этого не сделали, началась бы ядерная война, которая переросла бы в третью мировую. И что еще важнее — это была бы война, после которой просто ничего бы не осталось», — сказал он.

Что о войне говорит Иран

Параллельно с заявлениями Вашингтона в Иране звучат резкие оценки в адрес Трампа и его окружения. Старший военный советник верховного лидера Моджтабы Хаменеи Яхья Рахим Сафави назвал президента США самым коррумпированным и глупым главой Белого дома. Он также подчеркнул, что противостояние в регионе не оставляет пространства для компромисса.

«На Ближнем Востоке Израиль и Иран не могут сосуществовать. Должен остаться только один из двух. Останется Иран, а сионистский режим, несомненно, будет уничтожен», — отметил Сафави.